Les retards du Starship de SpaceX compromettent le calendrier de l'alunissage de la Nasa, selon un organisme de surveillance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'organisme de surveillance de la Nasa s'attend à de nouveaux retards dans le développement du Starship de SpaceX

* Le ravitaillement en carburant du Starship dans l'espace est un défi majeur avant l'alunissage

* La Nasa étudie toujours des plans pour accélérer le développement de l'atterrisseur lunaire

(Ajout de détails tirés du rapport de l'organisme de surveillance et d'informations générales) par Joey Roulette

Le Starship de SpaceX a accumulé au moins deux ans de retards de développement depuis que la Nasa a choisi la fusée pour l'alunissage des astronautes en 2021, et devrait avoir besoin de plus de temps pour surmonter les obstacles restants avant d'atterrir sur la lune, a déclaré mardi l'inspecteur général de la Nasa , alors que l'agence étudie des plans pour accélérer le programme.

Dans le cadre de son programme Artemis, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, la Nasa collabore avec un grand nombre d'entreprises, notamment SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, afin de lancer des missions de routine d'astronautes sur la Lune, et ce avant que la Chine n'envoie ses propres équipages sur la surface lunaire d'ici 2030 environ.

Mais les retards croissants dans le développement par SpaceX du vaisseau Starship, destiné à être le premier atterrisseur du programme à amener des astronautes de la Nasa sur la surface lunaire, ont progressivement repoussé l'objectif d'alunissage fixé à l'origine à 2024 - même si, à l'époque, les responsables étaient sceptiques quant à la date de 2024.

Dans son rapport de mardi, l'inspecteur général indique que l'une des étapes les plus difficiles du parcours de Starship pour devenir un atterrisseur lunaire qualifié pour les astronautes est l'obligation pour la fusée de se ravitailler dans l'espace avant de parcourir le reste du chemin vers la lune, un processus risqué et délicat qui n'a jamais été tenté à une telle échelle.

Pour qu'un vaisseau Starship puisse faire atterrir un équipage d'astronautes sur la Lune, SpaceX devra d'abord lancer plus de 11 autres vaisseaux Starship en orbite terrestre, qui serviront de réservoirs de ravitaillement. L'un de ces vaisseaux sera un dépôt de stockage de propergol qui nécessitera plus de 10 vaisseaux pour se remplir d'une quantité suffisante de carburant qui sera transférée au vaisseau qui se posera sur la lune.

Plus haut qu'un immeuble de 15 étages, le Starship est alimenté par environ 1 200 tonnes de méthane et d'oxygène liquides, deux propergols hautement explosifs qui doivent être maintenus à des températures cryogéniques, c'est-à-dire à des températures inférieures à -238 °F (-150 °C).

L'amarrage des vaisseaux et le transfert minutieux d'ergols super-refroidis au moins dix fois en orbite terrestre basse, une région de l'espace politiquement et commercialement vitale où le trafic satellitaire est en plein essor, constitueraient l'un des défis les plus risqués pour une société qui a routinisé les atterrissages de fusées orbitales et les lancements d'astronautes vers la Station spatiale internationale.

Les responsables de la Nasa qui supervisent le développement du Starship de SpaceX "considèrent que la démonstration du transfert de propergol cryogénique est l'un des défis techniques les plus importants auxquels SpaceX doit faire face", indique le rapport.

"La Nasa suit le risque majeur que certaines des technologies et capacités cryogéniques développées par SpaceX ne soient pas suffisamment matures" avant l'alunissage de 2028, indique le rapport.

SpaceX a lancé son système Starship 11 fois depuis 2023 dans le cadre d'une série de vols d'essai suivis de près par les responsables de la Nasa.

Le mois dernier, la Nasa a ajouté une mission d'essai Artemis supplémentaire et a reconnu les défis techniques auxquels ses sous-traitants sont confrontés dans le cadre du programme lunaire Artemis, dans lequel SpaceX fera atterrir des humains sur la lune en deux missions à partir de 2028, suivies d'atterrissages similaires avec équipage par Blue Origin de Jeff Bezos.

L'agence a maintenu la date de 2028 comme date cible d'alunissage pour Starship.