Les retards de récolte aux États-Unis poussent les transformateurs de soja à se démener pour s'approvisionner

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* Les transformateurs offrent des primes exceptionnelles pour les livraisons immédiates de soja

* Certains sites ralentissent leur rythme de trituration en raison d'un manque d'approvisionnement en soja

* L'offre de tourteaux de soja destinés à l'alimentation animale est limitée

* Les prévisions annoncent la persistance de pluies retardant la récolte

par P.J. Huffstutter et Julie Ingwersen

Les transformateurs de soja de l’ouest du Midwest américain offrent des primes substantielles pour des livraisons immédiates de cette graine oléagineuse, alors que des pluies persistantes retardent le début des récoltes, ce qui réduit l’offre et oblige certaines usines à réduire leur production, selon des entretiens avec des négociants en céréales et des données publiées par les entreprises.

La ruée vers le soja a fait flamber les prix au comptant, procurant une manne inattendue aux agriculteurs capables de récolter leurs cultures et de les acheminer vers les marchés, ou de vendre les derniers stocks de leurs anciennes récoltes.

La capacité de transformation du soja aux États-Unis s’est développée ces dernières années, en grande partie en raison de la demande croissante en biocarburants. L’USDA prévoit que les transformateurs traiteront un volume record de 2,78 milliards de boisseaux de soja au cours de la campagne agricole actuelle, un rythme soutenu motivé par de solides marges bénéficiaires .

Pourtant, certains transformateurs ont eu du mal à maintenir leur activité ce mois-ci, selon des analystes, car les stocks issus de la récolte de l’année dernière s’amenuisent tandis que la récolte 2026 démarre lentement.

Charlie Sernatinger, vice-président exécutif de Marex, a déclaré qu’il y avait "une multitude d’usines de trituration qui manquent cruellement de graines", ce qui pourrait entraîner l’acheminement de soja depuis les régions de l’est.

LES PLUIES RALENTISSENT LA RÉCOLTE

De nombreux agriculteurs ne peuvent pas profiter de la flambée soudaine des prix. Les pluies de fin d’été ont rendu les champs trop boueux pour accueillir les machines de récolte et ont ralenti le processus naturel de séchage des cultures; les prévisions annoncent d’autres averses jusqu’à la semaine prochaine.

Roger Cerven, un agriculteur de l’Iowa, a récemment vendu le reste de son soja de l’ancienne récolte, qu’il a transporté sur plus de 50 miles malgré la flambée des coûts du carburant, jusqu’à l’usine de transformation de soja de Bunge à Council Bluffs, dans l’Iowa. À ce moment-là, le transformateur offrait une prime de 65 cents par boisseau livré.

Jeudi, cette prime a atteint 85 cents par boisseau pour les livraisons de soja effectuées jusqu’à samedi.

La récolte de soja dans les champs de M. Cerven, dans le comté de Montgomery, au sud-ouest de l’Iowa, est encore à plusieurs semaines de la moisson, même si le sol était sec. Ses amis et voisins se trouvent dans la même situation, a-t-il déclaré.

"Je ne connais personne qui ait du soja à vendre en ce moment", a déclaré M. Cerven.

HAUSSE SOUDAINE DES PRIX

Cette flambée soudaine des prix au comptant contraste avec la situation d’il y a un an, lorsque les prix locaux du soja étaient sous pression en raison de la recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et de la suspension des achats par le plus grand importateur mondial de soja.

Jeudi, le géant mondial de l’agroalimentaire Cargill proposait 1 dollar par boisseau de plus que le prix des contrats à terme sur le soja de novembre du Chicago Board of Trade SX26 pour les graines livrées jeudi ou vendredi à son usine de trituration de Sioux City, dans l’Iowa, selon le site web de l’entreprise.

Cette offre correspondait à un prix au comptant de 14,17-1/2 dollars le boisseau. Pour les livraisons prévues samedi, cependant, l’offre de Cargill baisse à 15 cents en dessous du cours des contrats à terme de novembre — une fluctuation qui souligne la demande d’approvisionnements immédiats en soja.

Des primes à court terme similaires ont également été proposées par les sites de transformation du soja de l’Iowa et du Minnesota exploités par le groupe agroalimentaire Archer-Daniels-Midland, la coopérative CHS Inc et la société Shell Rock Soy Processing, basée dans l’Iowa.

RÉDUCTION DE LA TRANSFORMATION

Certaines usines ont déjà réduit leurs activités de trituration des graines de soja entières en farine de soja, utilisée dans l'alimentation du bétail, et en huile de soja, utilisée dans l'alimentation humaine et les biocarburants, car elles n'ont pas pu s'approvisionner en quantités suffisantes de graines de soja, selon deux négociants en céréales interrogés par Reuters.

En conséquence, les usines de Cargill situées à Cedar Rapids, Iowa Falls et Sioux City, dans l’Iowa, n’ont pas publié d’offres pour la farine de soja en raison d’un manque d’approvisionnement, ont indiqué ces négociants.

La pénurie sur le marché au comptant du soja s'est également répercutée sur le marché à terme. Jeudi, les contrats à terme sur la farine de soja du CBOT pour octobre SMV26 ont bondi pour atteindre leur plus haut niveau depuis la création du contrat et se sont négociés avec un écart inverse inhabituel, ou prime, par rapport aux contrats à terme sur la farine de soja de décembre SMZ26 pour la première fois depuis plus de deux ans.

Les responsables de Shell Rock Soy Processing ont refusé de commenter la situation jeudi. Cargill, CHS et ADM n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

DES DIFFICULTÉS DANS TOUTE LA RÉGION

Les transformateurs de soja du centre et de l’est du Midwest ont également été confrontés à des retards de récolte, ce qui a poussé certains à séduire les agriculteurs en leur proposant des prix plus élevés. L’usine de transformation de soja de Bunge Global SA à Decatur, dans l’Indiana, a relevé jeudi son offre d’achat de graines de soja de 20 cents, pour la porter à 25 cents au-dessus des contrats à terme de novembre, pour les chargements livrés d’ici vendredi.

Bunge n’a pas pu être jointe pour commenter.

Des pluies excessives dans le centre de l’Indiana ont embourbé les champs et empêché les agriculteurs de moissonner.

Les producteurs locaux de maïs et de soja indiquent que les fortes pluies du mois d’août ont fortement saturé leurs cultures et ralenti le processus naturel de séchage, ce qui repousse de plusieurs semaines les dates de maturité de leurs récoltes.