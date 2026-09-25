Les retards de récolte aux États-Unis poussent les transformateurs de soja à se démener pour s'approvisionner

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(Reprise de l'article du 24 septembre sans modification du texte)

* Les transformateurs offrent des primes très élevées pour les livraisons immédiates de soja

* Certains sites ralentissent leur rythme de trituration en raison d’un manque d’approvisionnement en soja

* L'offre de tourteau de soja destiné à l'alimentation animale est limitée

* Les prévisions annoncent la poursuite des pluies retardant la récolte

par P.J. Huffstutter et Julie Ingwersen

Les transformateurs de soja de l’ouest du Midwest américain offrent des primes substantielles pour les livraisons immédiates de cette graine oléagineuse, alors que des pluies persistantes retardent le début des récoltes, ce qui réduit l’offre et oblige certaines usines à réduire leur production, selon des entretiens menés auprès de négociants en céréales et des données publiées par les entreprises.

La ruée vers le soja a fait grimper en flèche les prix au comptant, générant une manne inattendue pour les agriculteurs capables de récolter leurs cultures et de les acheminer vers les marchés, ou de vendre les derniers restes de leurs anciennes récoltes.

La capacité de transformation du soja aux États-Unis s’est accrue ces dernières années, en grande partie en raison de la demande croissante en biocarburants. L’USDA prévoit que les transformateurs traiteront un volume record de 2,78 milliards de boisseaux de soja au cours de la campagne agricole actuelle, un rythme soutenu motivé par des marges bénéficiaires solides .

Pourtant, certains transformateurs ont eu du mal à maintenir leur activité ce mois-ci, selon des analystes, car les stocks issus de la récolte de l’année dernière s’amenuisent tandis que la récolte 2026 démarre lentement.

Charlie Sernatinger, vice-président exécutif de Marex, a déclaré qu’il y avait « une multitude d’usines de trituration qui manquent cruellement de graines de soja », ce qui pourrait entraîner l’acheminement de graines de soja depuis les régions de l’est.

LES PLUIES RALENTISSENT LA RÉCOLTE

De nombreux agriculteurs ne peuvent pas profiter de la flambée soudaine des prix. Les pluies de fin d’été ont rendu les champs trop boueux pour accueillir les machines de récolte et ont ralenti le processus naturel de séchage des cultures; les prévisions annoncent d’autres averses jusqu’à la semaine prochaine.

Roger Cerven, un agriculteur de l’Iowa, a récemment vendu le reste de son soja de l’ancienne récolte, le transportant sur plus de 50 miles malgré la flambée des coûts du carburant, jusqu’à l’usine de transformation de soja de Bunge à Council Bluffs, dans l’Iowa. À ce moment-là, le transformateur offrait une prime de 65 cents par boisseau livré.

Jeudi, cette prime a atteint 85 cents par boisseau pour les livraisons de soja effectuées jusqu'à samedi.

La récolte de soja dans les champs de M. Cerven, situés dans le comté de Montgomery, au sud-ouest de l’Iowa, est encore à plusieurs semaines de la moisson, même si le sol était sec. Ses amis et voisins se trouvent dans la même situation, a-t-il déclaré.

« Je ne connais personne qui ait du soja à vendre en ce moment », a déclaré M. Cerven.

HAUSSE SOUDAINE DES PRIX

Cette flambée soudaine des prix au comptant contraste avec la situation d'il y a un an, lorsque les prix locaux du soja étaient sous pression en raison de la recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et de la suspension des achats par le plus grand importateur mondial de soja.

Jeudi, le géant mondial de l'agroalimentaire Cargill proposait un prix supérieur de 1 dollar le boisseau au cours des contrats à terme sur le soja de novembre du Chicago Board of Trade SX26 pour les livraisons à son usine de trituration de Sioux City, dans l'Iowa, jeudi ou vendredi, selon le site web de l'entreprise.

Cette offre correspondait à un prix au comptant de 14,17-1/2 dollars le boisseau. Pour les livraisons prévues samedi, cependant, l’offre de Cargill chute à 15 cents en dessous du cours des contrats à terme de novembre — une fluctuation qui souligne la forte demande d’approvisionnements immédiats en soja.

Des primes à court terme similaires ont également été proposées dans les sites de transformation du soja de l’Iowa et du Minnesota exploités par l’agroalimentaire Archer-Daniels-Midland, la coopérative CHS Inc et la société Shell Rock Soy Processing, basée dans l’Iowa.

RÉDUCTION DE LA TRANSFORMATION

Certaines usines ont déjà réduit leurs activités de trituration des graines de soja entières en tourteau de soja, utilisé dans l’alimentation du bétail, et en huile de soja, utilisée dans l’alimentation humaine et les biocarburants, car elles n’ont pas pu s’approvisionner suffisamment en graines de soja, selon deux négociants en céréales interrogés par Reuters.

En conséquence, les usines de Cargill situées à Cedar Rapids, Iowa Falls et Sioux City, dans l’Iowa, n’ont pas publié d’offres pour le tourteau de soja en raison d’un manque d’approvisionnement, ont indiqué les négociants.

La pénurie sur le marché au comptant du soja s'est également répercutée sur le marché à terme. Jeudi, les contrats à terme sur le tourteau de soja du CBOT pour octobre SMV26 ont bondi pour atteindre leur plus haut niveau depuis la création du contrat et se sont négociés avec un écart inversé inhabituel, ou prime, par rapport aux contrats à terme sur le tourteau de soja pour décembre SMZ26 , pour la première fois en plus de deux ans.

Les responsables de Shell Rock Soy Processing ont refusé de commenter la situation jeudi. Cargill, CHS et ADM n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

DES DIFFICULTÉS DANS TOUTE LA RÉGION

Les transformateurs de soja du centre et de l’est du Midwest ont également été confrontés à des retards de récolte, ce qui a poussé certains à séduire les agriculteurs en leur proposant des prix plus élevés. L’usine de transformation de soja de Bunge Global SA à Decatur, dans l’Indiana, a relevé jeudi son offre d’achat de graines de soja de 20 cents, la portant à 25 cents au-dessus des contrats à terme de novembre, pour les livraisons effectuées d’ici vendredi.

Bunge n’a pas pu être contacté pour commenter.

Des pluies excessives dans le centre de l’Indiana ont embourbé les champs et empêché les agriculteurs de moissonner.

Les producteurs locaux de maïs et de soja indiquent que les fortes pluies du mois d’août ont fortement saturé leurs cultures et ralenti le processus naturel de séchage, ce qui repousse de plusieurs semaines la date de maturité de leurs récoltes.