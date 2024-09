Les retards de paiement au plus haut depuis la fin de la crise sanitaire (Altares)

(AOF) - Les retards de paiement des entreprises françaises sont "au plus haut depuis la fin du Covid". C’est ce qu’affirme le cabinet Altares sur la base de son panorama des retards de paiement des entreprises de la France au 1e semestre 2024. Selon cette étude, les retards de paiement des entreprises françaises s’allongent de presque un jour en moyenne sur un an à 12,9 jours, moins d’une entreprise française sur deux (48,7 %) paye ses fournisseurs à l’heure, les délais dans le privé atteignent 12,5 jours et restent au-delà des 13 jours dans le public.

Le contexte est " propice au recours accru au crédit fournisseur en complément voire en substitution du crédit bancaire ", mais " cette approche, qui implique un allongement des délais de paiement, prive fournisseurs ou sous-traitants de l'indispensable cash pour investir et parfois pour simplement tenir ", souligne Thierry Millon, directeur des études d'Altares.