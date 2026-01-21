Les résultats trimestriels de Teledyne dépassent les estimations grâce à une forte activité dans le domaine de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits d'imagerie numérique Teledyne Technologies TDY.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à une forte demande dans son segment électronique pour l'aérospatiale et la défense.

Ce segment, qui fabrique des composants électroniques, des sous-systèmes et des produits de communication utilisés dans les avions, les munitions militaires et les satellites, a vu son chiffre d'affaires net augmenter de 40,4 % par rapport à l'année précédente.

Les actions de Teledyne ont augmenté de 3,3 % avant la clôture des marchés.

Les entreprises de défense comme Teledyne bénéficient d'une demande élevée dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, le président Donald Trump ayant appelé à un budget militaire américain de 1 500 milliards de dollars 2027 au début de ce mois.

"Dans l'ensemble de Teledyne, nos activités de défense sont restées saines", a déclaré le directeur général Robert Mehrabian.

Il a également souligné la forte performance du segment Digital Imaging, pilier de l'entreprise, grâce à la demande de systèmes de surveillance sans pilote et d'autres systèmes de surveillance avancés, tandis que Marine Instrumentation a enregistré des ventes record de véhicules sous-marins autonomes.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 23,45 et 23,85 dollars par action, soit 6 cents de plus que l'estimation des analystes (23,59 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Teledyne a gagné 6,30 dollars par action au cours du trimestre clos le 28 décembre, contre des estimations de 5,82 dollars par action.

La société basée à Thousand Oaks, en Californie, a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 1,61 milliard de dollars, contre des estimations de 1,57 milliard de dollars.