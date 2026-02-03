 Aller au contenu principal
Les résultats trimestriels d'Amgen dépassent les estimations de Street grâce à la hausse des ventes et à la baisse du taux d'imposition
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a publié mardi des résultats financiers du quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce à une hausse de 7% des ventes de médicaments et à une baisse du taux d'imposition.

Le chiffre d'affaires trimestriel global de la société de biotechnologie californienne a augmenté de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,9 milliards de dollars, ce qui a battu l'estimation moyenne des analystes de 9,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté par action a peu varié par rapport à l'année précédente, à 5,29 dollars, mais a dépassé les attentes des analystes, qui étaient de 4,73 dollars.

Pour 2026, Amgen a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté par action de 21,60 à 23,00 dollars, tandis que Wall Street estime à 22,09 dollars par action. La société prévoit un chiffre d'affaires de 37 à 38,4 milliards de dollars pour l'année, avec un point médian bien supérieur à la prévision des analystes de 37,1 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les ventes de produits ont augmenté de 10 % en volume, tandis que les prix nets ont diminué de 4 %, ce qui a entraîné une croissance de 7 % d'un trimestre à l'autre.

Les ventes du médicament anti-cholestérol Repatha ont bondi de 44 % pour atteindre 870 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 793 millions de dollars, grâce à des volumes et des prix plus élevés. Amgen a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le prix net du médicament en 2026 diminue d'un pourcentage moyen à un chiffre.

Les ventes de Tepezza, un médicament contre les maladies oculaires, ont chuté de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 457 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 554 millions de dollars.

Amgen a déclaré que les ventes de l'Enbrel, un médicament contre l'arthrite, ont chuté de 48 % à 532 millions de dollars, principalement en raison des prix plus bas liés au régime d'assurance maladie Medicare du gouvernement américain. Les analystes s'attendaient à des ventes d'Enbrel de 679 millions de dollars.

La société a déclaré que son taux d'imposition était inférieur de 7,8 points de pourcentage à celui du trimestre précédent, en raison d'ajustements de l'impôt américain sur les filiales étrangères.

Amgen mène actuellement six essais de phase 3 sur le médicament expérimental MariTide contre l'obésité et les affections connexes, notamment les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Elle prévoit de commencer cette année les études de phase 3 du médicament pour les patients diabétiques.

La société a déclaré qu'elle recrutait également des adultes obèses pour un essai de phase 1 d'un autre médicament candidat pour la perte de poids, l'AMG513.

