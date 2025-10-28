Les résultats trimestriels d'Alfa Laval accueillis sans émotion
Le groupe d'ingénierie suédois, spécialisé dans l'échange thermique, la séparation et le transfert des fluides, a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice net de 2,3 milliards de couronnes, contre deux milliards un an plus tôt.
Son résultat opérationnel (Ebita) ajusté s'est quant à lui accru pour ressortir à 3,2 milliards de couronnes, à comparer avec 2,8 milliards au 3ème trimestre 2024, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 6% à 17,2 milliards, dont une croissance organique qui s'est établie à 8%.
Sa marge d'exploitation(Ebita) ajustée s'est ainsi améliorée à 18,4%, contre 17,3% un an auparavant, une performance supérieure au consensus qui visait 18,2%.
Les prises de commandes totales ont cependant diminué de 13% au cours du trimestre pour atteindre 16,6 milliards.
Pour le 4ème trimestre, Alfa Laval a déclaré anticiper une demande 'relativement équivalente' à celle du 3ème trimestre.
Dans un communiqué paru hier soir, le groupe scandinave - qui ne communique pas de prévissions annuelles - avait annoncé une révision à la hausse de ses objectifs de moyen terme, prévoyant désormais une croissance de ses ventes de l'ordre de 7% par an lors du cycle actuel, contre +5% auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 17%, et non plus de 15%.
Suite à ces annonces, l'action Laval cédait 1,6% mardi en fin de matinée.
