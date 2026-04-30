Les résultats inférieurs aux prévisions de Cardinal Health jettent une ombre sur la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour ajouter les commentaires de l'entreprise) par Siddhi Mahatole

30 avril - Cardinal Health CAH.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, ce qui a entraîné une chute de 8 % de son action jeudi, bien que la société ait relevé ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois au cours des quatre derniers mois.

La croissance du chiffre d'affaires pharmaceutique a été pénalisée par les changements liés à la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) , qui ont eu un impact sur les coûts d'acquisition en gros des médicaments, a déclaré le directeur financier Aaron Alt lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Néanmoins, le bénéfice trimestriel ajusté de Cardinal Health, à 3,17 dollars par action, a dépassé les estimations de 2,79 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les distributeurs de médicaments ont bénéficié de la hausse de la demande de biosimilaireset de médicaments à forte marge destinés au traitement de pathologies complexes telles que le cancer et les maladies auto-immunes.

Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré: “Nous défendons les actions CAH car nous ne voyons aucune raison valable pour que le titre soit en baisse sur la séance d'aujourd'hui, à moins d'un mouvement de rotation massif que nous jugeons injustifié.”

Les médicaments amaigrissants populaires ont enregistré une croissance de plus de 30 %, mais le rythme s'est ralenti par rapport aux périodes précédentes.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre a augmenté de 11 % pour atteindre 60,9 milliards de dollars, manquant les prévisions de 61,7 milliards de dollars.

Les ventes de sa division Pharmaceutical and Specialty Solutions ont grimpé de 11 % pour atteindre 56,1 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 56,32 milliards de dollars.

Cardinal Health a pris des mesures pour atténuer l'impact des droits de douane, notamment des mesures de réduction des coûts et des hausses de prix sur les produits concernés, bien que ces actions n'aient pas entièrement compensé le choc.

Le directeur général Jason Hollar a déclaré que la société avait versé environ 200 millions de dollars de droits de douane à ce jour, principalement liés aux produits de son segment Global Medical Products and Distribution, où le bénéfice a chuté de 36 % pour s'établir à 25 millions de dollars au troisième trimestre.

La société basée à Dublin, dans l'Ohio, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 10 ,7 et 10,8 dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 10,15 à 10,35 dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 10,31 dollars par action.