Les résultats du troisième trimestre de MP Materials ont dépassé les attentes grâce à la hausse des ventes et au soutien des prix aux États-Unis

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(Ajout d'une comparaison des résultats, de détails sur l'évolution du cours de l'action et d'informations sur les unités)

La société spécialisée dans les terres rares MP Materials MP.N a publié jeudi un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, en partiegrâce à la hausse de ses ventes, au soutien financier du gouvernement américain et à un contrat conclu avec un client américain du secteur aérospatial.

L'action de la société a progressé de 3 % dans les échanges après clôture, après avoir chuté de plus de 6 % jeudi dans le contexte d'une vague de ventes généralisée sur le marché.

Les terres rares constituent un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l’énergie en mouvement. En juillet 2025, le gouvernement américain a investi dans MP et a annoncé qu’il financerait la société dans le cadre d’un accord lié aux prix du marché. Cet accord visait à affaiblir l’emprise de la Chine sur les terres rares, qui entrent dans la composition d’armes, de véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques.

MP Materials contrôle la seule mine de terres rares d’Amérique du Nord et traite ces minéraux stratégiques en Californie. L’entreprise a également construit une usine de fabrication d’aimants au Texas.

La société, dont le siège est à Las Vegas, a enregistré une perte trimestrielle de 20,7 millions de dollars, soit 12 centimes par action, contre une perte de 41,8 millions de dollars, soit 24 centimes par action, au cours de la même période de l’année précédente.

Hors éléments exceptionnels, MP a réalisé un bénéfice de 4 centimes par action au cours du trimestre. Selon cette mesure, les analystes s’attendaient à une perte de 2 centimes par action, d’après les données IBES de LSEG.

Ces résultats ont été soutenus par 8,1 millions de dollars de revenus liés à la protection des prix versés par le gouvernement américain. La société a reçu près de 120 millions de dollars depuis le début de ces versements l’année dernière.

Le chiffre d’affaires a presque triplé pour atteindre 147,6 millions de dollars.

MP a indiqué avoir commencé à fournir du SEG+, un produit intermédiaire contenant plusieurs terres rares, à un client américain du secteur aérospatial dont le nom n’a pas été divulgué au cours du trimestre, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 31,6 millions de dollars.

En juin, le président américain Donald Trump a déclaré des plus-values comprises entre 100 001 et 1 million de dollars, provenant d’investissements réalisés l’année dernière dans des actions de MP Materials.