Les résultats du scrutin à Taiwan ne changent rien, dit Pékin

TAIPEI, 12 janvier (Reuters) - La Chine considère que Taiwan fait partie intégrante de son territoire et cette position n'évoluera pas, ont souligné dimanche les autorités à Pékin, au lendemain d'élections présidentielle et législatives qui ont vu la présidente taiwanaise sortante Tsai Ing-wen être réélue haut la main. Tsai Ing-wen, arrivée au pouvoir en 2016 et favorable à l'indépendance du territoire, a nettement devancé le chef de file de l'opposition, Han Kuo-yu, partisan d'une normalisation des relations avec Pékin. Durant la campagne électorale, elle avait présenté le scrutin comme un vote pour ou contre la démocratie et la défense de la souveraineté de Taiwan face aux pressions de la Chine, dans un contexte de manifestations pro-démocratie à Hong Kong qui ont alimenté les sentiments anti-chinois sur l'île. Pékin presse pour ramener dans son giron Taiwan, qu'elle considère comme une province renégate, en lui faisant accepter le principe politique "un pays, deux systèmes" qui régit ses relations avec Hong Kong. "Peu importe les changements à la situation interne de Taiwan, il n'y a qu'une seule Chine et le fait que Taiwan en fait partie ne changera pas", a déclaré dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Samedi, Tsai Ing-wen a appelé à une reprise des discussions avec la Chine tout en disant espérer que Pékin comprenait que Taiwan et son peuple ne se laisseraient pas intimidés. La Chine n'exclut pas de recourir à la force pour ramener Taiwan dans son giron, comme le rappelait il y a un an le président Xi Jinping, selon qui l'indépendance de Taiwan mènerait à un "terrible désastre". (Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian)