Les résultats du premier trimestre d'Abbott sont supérieurs aux prévisions grâce aux diagnostics du cancer et à la solidité des dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a légèrement dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires trimestriels jeudi, en partie grâce à l'acquisition récente de son activité de diagnostic du cancer.

La société a également bénéficié de la vigueur continue de son unité de dispositifs médicaux, la plus importante en termes de revenus.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice par action de 1,15 $ au premier trimestre, par rapport à l'estimation des analystes de 1,14 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 11,16 milliards de dollars au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 11 milliards de dollars.

En novembre, Abbott a accepté de racheter Exact Sciences, fabricant de tests de dépistage du cancer , pour 105 dollars par action, dans le cadre d'un accord évalué à 23 milliards de dollars, ce qui constitue l'une de ses plus importantes acquisitions et une avancée majeure sur le marché en plein essor du diagnostic du cancer.