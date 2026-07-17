Les résultats des casinos mettent l'accent sur les opérations de fusion-acquisition dans un contexte de ralentissement de la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Megavarshini G. Somasundaram et Anshuman Tripathy

Les investisseurs devraient accorder davantage d'attention aux éventuelles opérations de fusion-acquisition qu'aux résultats financiers lorsque les opérateurs de casinos basés aux États-Unis s'apprêteront à publier leurs résultats du deuxième trimestre, alors que la croissance du secteur s'essouffle.

Selon les analystes, les fusions et acquisitions sont désormais l'un des rares catalyseurs possibles pour un secteur qui peine à regagner la faveur des investisseurs, malgré une demande soutenue sur les marchés régionaux américains des jeux d'argent.

* L'intérêt pour les opérations de fusion-acquisition dans le secteur s'est ravivé après que le milliardaire de l'hôtellerie Tilman Fertitta a proposé le mois dernier de racheter Caesars Entertainment CZR.O pour environ 18 milliards de dollars, tandis que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a proposé de racheter MGM Resorts MGM.N .

* Les actions de ces deux casinos de Las Vegas seront principalement influencées par les spéculations sur ces opérations dans un avenir proche, a déclaré Brandt Montour, analyste chez Barclays.

* « Nous pensons qu'une intensification des fusions-acquisitions est probable », a déclaré David Katz, analyste chez Jefferies, soulignant la participation potentielle de Churchill Downs CHDN.O , de Monarch Casino & Resort MCRI.O , de Boyd Gaming BYD.N et de PENN Entertainment PENN.O .

* À Macao, le secteur est confronté à des inquiétudes concernant l'impact de la Coupe du monde sur les dépenses des clients haut de gamme chinois, la faiblesse des cryptomonnaies et le resserrement des contrôles sur les flux de capitaux, a déclaré Trey Bowers, analyste chez Wells Fargo. En juin, le chiffre d'affaires brut des jeux y a reculé de 12,1 % par rapport à l'année précédente.

* « Macao devrait connaître une amélioration après la Coupe du monde, comme nous l'avons observé lors des périodes post-vacances précédentes, mais la visibilité reste faible », a déclaré M. Montour.

* Le nombre de visiteurs à Las Vegas a augmenté de 2 % en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,49 millions, selon la Las Vegas Convention and Visitors Authority; Jefferies a indiqué que les recettes des jeux sur le Strip avaient progressé de 10 % en avril et mai, soutenues par la demande liée aux congrès.

* Las Vegas Sands LVS.N devrait publier ses résultats le 22 juillet, suivi de Caesars le 28 juillet, de MGM Resorts le 29 juillet et de Wynn Resorts WYNN.O le 4 août.