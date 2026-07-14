Les résultats des banques de Wall Street s'envolent, portés par les activités de trading et de banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations tout au long du texte)

* JPMorgan a enregistré ses commissions de banque d'investissement les plus élevées depuis 2021

* L'introduction en bourse de SpaceX fait grimper les revenus issus des commissions

* Le bénéfice de Citigroup au deuxième trimestre a bondi de 45 %, son chiffre d’affaires a atteint son plus haut niveau trimestriel depuis dix ans

* Goldman, BofA et Wells publient également leurs résultats

* Certaines banques appellent à la prudence face aux risques à venir

par Saeed Azhar, Manya Saini et Nupur Anand

Les résultats des banques de Wall Street ont bondi au deuxième trimestre, portés par une forte hausse des commissions de conseil en fusions-acquisitions et par l’explosion des revenus de trading, mais certaines banques ont mis en garde contre les risques à venir pour l’économie et les marchés. La banque d’investissement a été un secteur de forte croissance des revenus pour les banques, les méga-introductions en bourse et les transactions de plusieurs milliards de dollars témoignant d’un environnement de transactions des plus favorables depuis des années. Les activités de trading restent soutenues, avec une volatilité plus élevée que d’habitude en raison des conflits géopolitiques et des incertitudes liées aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle. L’introduction en bourse de SpaceX a donné un coup de fouet, les banques impliquées dans cette opération ayant encaissé environ 500 millions de dollars de commissions .

"Nous avons enregistré des performances vraiment exceptionnelles sur les marchés mondiaux et dans le domaine de la banque d’investissement", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America, lors de la conférence de presse de la banque. "L’activité reste florissante." Bank of America BAC.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une activité de trading record et à une forte augmentation du nombre de transactions, faisant partie des cinq banques ayant publié leurs résultats mardi. JPMorgan Chase JPM.N a fait état d’une tendance similaire . Des introductions en bourse de grande envergure et les opérations de fusion-acquisition ont contribué à propulser les commissions de banque d’investissement à leur plus haut niveau depuis 2021, tandis que les traders ont tiré parti de la volatilité des marchés. Lebénéfice de la banque est le plus élevé jamais enregistré par une banque américaine en un trimestre et sa capitalisation boursière dépasse désormais les 920 milliards de dollars, rapprochant ainsi l’établissement du club très fermé des banques valant plus d’un billion de dollars à Wall Street.

"Le marché des actions connaît actuellement un essor fulgurant, avec une activité intense, des introductions en bourse de grande envergure, le thème de l’IA… C’est un environnement très dynamique", a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors de la conférence de presse de la banque.

"UN ENVIRONNEMENT EN PLEINE EXPANSION" Les analystes et les investisseurs se sont dits surpris par la vigueur de ces résultats. "Je suis un peu surpris par l’ampleur de ces résultats supérieurs aux prévisions", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management, qui gère des portefeuilles comprenant des actions de Bank of America et de JPMorgan. Goldman Sachs GS.N a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , Wells Fargo WFC.N a battu les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, et Citigroup C.N a annoncé une hausse de 45 % de ses bénéfices au deuxième trimestre ainsi que son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans. Morgan Stanley MS.N publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi. "Les meilleurs résultats provenaient de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et du trading", a déclaré Neville Javeri, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, en désignant Goldman et JPMorgan comme les principaux bénéficiaires. M. Javeri, qui gère des fonds surpondérés en actions bancaires, notamment des participations dans JPMorgan et Citi, a ajouté que "les marchés de capitaux et la banque d’investissement ont en quelque sorte été les moteurs de toutes les banques".

Le chiffre d’affaires mondial de la banque d’investissement a atteint 61,4 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 24 % par rapport à l’année précédente, selon les données de Dealogic. JPMorgan est resté le leader mondial en termes de chiffre d’affaires de la banque d’investissement, tandis que Goldman Sachs occupait la première place mondiale dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions. L’introduction en bourse de Cerebras, concepteur de puces,

CBRS.O d’un montant de 6,4 milliards de dollars, ainsi que la cession d’actions d’Alphabet, la société mère de Google,

GOOGL.O d’un montant de 85 milliards de dollars figuraient également parmi les principales opérations du deuxième trimestre.

"Nous pensions que les résultats du deuxième trimestre allaient être très bons, mais ils se sont avérés extraordinaires", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez GABF ETF, Gabelli Funds. "Nous continuons de penser que l’environnement est très favorable aux grandes banques en raison de l’activité commerciale, de l’engagement sur les marchés et de la demande de capitaux, avec des prêts moyens en hausse d’environ 10 %." Les actions bancaires ont affiché des résultats mitigés. JPMorgan a progressé de 1,7 %, BofA a gagné 1,8 % et Goldman a bondi de 7,3 %, tandis que Citi a perdu 4,3 % et Wells Fargo a reculé de 2,6 %. L’action Citi a souffert des inquiétudes des investisseurs quant à une éventuelle détérioration des résultats au second semestre en raison d’une hausse des dépenses.

"C’est la meilleure configuration bancaire depuis des années", a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements du fonds ETF Founders 100. "Et c’est un trimestre atypique. Tout fonctionne à merveille."

PRUDENCE ET RISQUES

Des notes de prudence ont toutefois été formulées concernant les marchés.

"À quel point la situation actuelle est-elle fragile, dangereuse, surchauffée ou exubérante?", a demandé M. Barnum, de JPMorgan, soulignant que les chiffres nominaux de l’endettement et les valorisations étaient "assez élevés".

"Il serait naïf de ne pas s’inquiéter – mais il est facile de s’inquiéter alors que le marché continue de progresser", a-t-il ajouté.

Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citi, a déclaré que le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter l’activité de fusions-acquisitions à terme, même si le carnet de commandes reste bien rempli.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, a déclaré dans le communiqué de presse de la banque que "plusieurs risques se déplacent sous la surface à l’instar des plaques tectoniques, notamment les tensions géopolitiques et les guerres, une inflation tenace, d’importants déficits budgétaires mondiaux et des prix des actifs élevés", ajoutant qu’"ils pourraient également provoquer des perturbations significatives lorsqu’ils se déplacent ou entrent en collision".

Brian Moynihan, directeur général de BofA, a également mis en avant ces risques, affirmant que même si l’économie américaine s’est révélée plus résistante que prévu, "l’inflation et le resserrement de la politique monétaire restent des risques majeurs".

Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, a lui aussi appelé à la prudence.

"Des conjonctures aussi favorables ne durent pas éternellement, et nous constatons que des capitaux importants sont déployés tant par les banques que par les établissements non bancaires dans un large éventail d’actifs à risque", a déclaré M. Scharf.