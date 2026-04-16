Les résultats des banques de Wall Street en cinq tableaux, alors que la volatilité des marchés est à l'ordre du jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Les grandes banques américaines ont présenté un tableau contrasté cette semaine, la volatilité des marchés liés au Moyen-Orient ayant permis de faire progresser les transactions au premier trimestre, mais ayant assombri les perspectives de conclusion d'accords.

Les résultats des banques sont suivis au-delà de Wall Street, car ils offrent une lecture en temps réel de la manière dont les ménages et les entreprises font face à des coûts d'emprunt toujours plus élevés, à des pressions en matière de dépenses et à une économie incertaine.

Voici les principales tendances qui se dégagent des résultats du premier trimestre des principales banques américaines, qui donnent souvent le ton de la saison des résultats:

LES SALLES DE MARCHÉ GAGNENT GROS Les marchés ont connu un trimestre extrêmement agité , alimenté par un effondrement des valeurs technologiques mondiales en raison des craintes de perturbation de l'IA , de la guerre en Iran et des inquiétudes concernant le secteur du crédit privé .

Les traders de Wall Street ont été les plus grands gagnants des turbulences du marché qui se sont étendues à pratiquement toutes les classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les matières premières.

LES TRANSACTIONS VONT-ELLES ENFIN CONNAÎTRE LEUR HEURE DE GLOIRE? Pendant des années, les grandes banques de Wall Street ont espéré que les transactions sortent de leur torpeur. Et en 2026, cela a commencé à se concrétiser , avec plusieurs transactions importantes, et SpaceX d'Elon Musk qui se prépare pour la plus grande introduction en bourse de tous les temps cet été.

Toutefois, la volatilité des marchés a tempéré cet optimisme, les analystes signalant une évolution inégale pour les transactions, si la guerre se prolonge.

"Les banques ont été réticentes, et c'est compréhensible, à se montrer trop optimistes dans leurs déclarations sur les perspectives, étant donné l'éventail des résultats possibles du conflit au Moyen-Orient et des pourparlers de paix", a déclaré à Reuters Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'ESPRIT SUR LES TENDANCES DU PRÊT ET DU CRÉDIT

Les revenus d'intérêts ont augmenté dans les quatre principaux prêteurs américains au cours du premier trimestre, grâce à la reprise de la demande de prêts.

Les emprunteurs ont été encouragés à s'endetter à nouveau, mais les signes de faiblesse des marchés de l'emploi et la visibilité limitée sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale devraient inciter les banques à rester prudentes.

La qualité du crédit reste globalement stable, les banques ne signalant que des changements modestes, même si les investisseurs surveillent les signes de tension, en particulier en ce qui concerne les activités de crédit privé des banques . Cela a également soutenu la croissance des prêts dans l'ensemble du secteur, étant donné que l'augmentation des pertes de crédit incite généralement les prêteurs à resserrer leurs conditions.

"Le crédit privé n'est encore qu'une petite partie du spectre global du crédit. Bien qu'il y ait quelques gros titres, les banques sont en très bonne position pour faire face à ce qui se passe", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient plusieurs actions bancaires à grande capitalisation.

COMMENT LES RÉSULTATS ONT-ILS ÉTÉ COMPARÉS AUX ATTENTES? Les bénéfices ont augmenté et dépassé les estimations des analystes dans les six grandes banques, grâce à la vigueur des activités de transactions et des transactions.

PERFORMANCE DES ACTIONS

L'indice des valeurs bancaires à grande capitalisation a perdu 1,8 % cette année jusqu'à la clôture du 14 avril, contre un gain de 2 % pour l'indice S&P 500, dans un contexte d'inquiétude concernant le crédit privé et d'incertitude économique.

Voici un ENQUÊTE de la couverture par Reuters des résultats du premier trimestre des grandes banques:

* Le bénéfice de JPMorgan dépasse les attentes grâce à un revenu de transactions record et à une forte activité de transaction

* Bank of America dépasse les estimations de bénéfices grâce à l'essor des activités de transactions et de banque d'investissement

* Wells Fargo manque les attentes sur les revenus d'intérêts, les revenus; les actions chutent

* Les bénéfices de Citi dépassent les estimations , la volatilité des marchés augmentant les revenus de la transactions

* Goldman Sachs dépasse les estimations de bénéfices , la faiblesse des opérations sur titres à revenu fixe fait chuter les actions

* Le bénéfice de Morgan Stanley dépasse les estimations grâce à un revenu de transactions record et à une augmentation des transactions