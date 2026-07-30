Les résultats de vente d'AB InBev, le fabricant de Budweiser, liés à la Coupe du monde, ne suffisent pas à faire remonter le cours de l'action

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* Le chiffre d'affaires, le bénéfice et les volumes d'AB InBev ont dépassé les prévisions

* Corona, Stella Artois et Michelob Ultra sont les moteurs de la croissance

* Le brasseur enregistre des volumes records au deuxième trimestre sur l'ensemble des marchés des Amériques

* Elle souligne également le succès de son parrainage de la Coupe du monde de football

* Le cours de l'action recule après un début d'année 2026 en forte hausse

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2; ajout de citations du directeur général aux paragraphes 8-9 et 13)

Le brasseur Anheuser-Busch InBev

ABI.BR a annoncé jeudi un chiffre d’affaires, un bénéfice et des volumes supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, mais son cours a chuté, la faiblesse du marché chinois ayant tempéré la hausse des ventes générée par la Coupe du monde de football. L’action du plus grand brasseur mondial en termes de capitalisation boursière reculait de 3 % à 12 h 14 GMT. Elle avait progressé d’environ 36 % depuis le début de l’année, les investisseurs se montrant plus optimistes quant au secteur après une année 2025 difficile.

Le fabricant de Budweiser a annoncé une hausse de 5,8 % de son résultat d'exploitation organique au deuxième trimestre, supérieure à la croissance de 4,6 % attendue par les analystes. Le chiffre d'affaires a également dépassé les prévisions, tandis que les volumes ont augmenté pour un deuxième trimestre consécutif après des années de baisse. AB InBev avait également dépassé les prévisions au premier trimestre.

Dans l’ensemble du secteur, les efforts des brasseurs pour accroître leurs ventes ont été freinés par la pression sur les dépenses de consommation, les incertitudes géopolitiques et des conditions météorologiques défavorables.

AB InBev a indiqué que ses grandes marques mondiales, Corona, Stella Artois et Michelob Ultra, avaient enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires de respectivement 17 %, 19 % et 21 % hors de leurs marchés d’origine, grâce notamment à la récente Coupe du monde, dont le brasseur était l’un des principaux sponsors.

Le directeur général Michel Doukeris a déclaré qu’AB InBev s’attendait à réaliser la hausse de 25 points de base des volumes annuels précédemment anticipée grâce à la Coupe du monde, même si les équipes de certains des marchés les plus importants d’AB InBev — tels que le Brésil et le Mexique — ont été éliminées relativement tôt. AB InBev est peu présente dans des pays européens comme l’Espagne, qui a remporté le tournoi.

"Cela aurait pu être mieux, mais c'était très bien", a déclaré Doukeris par téléphone.

LES AMÉRIQUES MOTEURS DE LA CROISSANCE

Les volumes de bière ont tout de même atteint des niveaux records au cours du trimestre au Mexique, en Colombie et en Équateur, et ont renoué avec la croissance au Brésil.

Aux États-Unis, en revanche, les ventes aux grossistes et aux détaillants ont reculé. Les volumes ont également baissé de 9,7 % en Chine, où AB InBev a enregistré des résultats moins bons que ses principaux concurrents dans un contexte de baisse de la demande à l’échelle du secteur. Doukeris a signalé une légère baisse de la confiance des consommateurs entre le premier et le deuxième trimestre, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l’essence et du pétrole. La canicule qui sévit en Europe, a-t-il ajouté, n’est bénéfique ni pour la population ni pour les ventes de bière.

"Il y a eu quelques hauts et bas, mais dans l’ensemble, il s’agit d’une performance solide", a déclaré James Edwardes Jones, analyste chez RBC Capital Markets, tout en ajoutant qu’il existait un risque de déception concernant les résultats du deuxième trimestre, compte tenu de la forte progression de l’action AB InBev ces derniers mois.