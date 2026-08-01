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Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 18:33
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Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre

Mamadou Sangaré s'envole pour l'Angleterre

Un de perdu, aucun de retrouvé. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Mamadou Sangaré quitte Lens pour s’engager avec Brendford jusqu’en 2031 .

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LB pour SOFOOT.com

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