Les résultats de Nvidia, test majeur pour le marché de l'IA

par Arsheeya Bajwa et Aditya Soni

Alors que Nvidia NVDA.O s'apprête à publier ses résultats trimestriels mercredi, les investisseurs dans l'intelligence artificielle (IA) cherchent des preuves que le bénéfice du géant des puces progresse rapidement, aidé par le budget d'investissement de 630 milliards de dollars des grandes entreprises technologiques.

Cependant, la domination de longue date de Nvidia est également menacée par les projets des "hyperscalers" de concevoir leurs propres puces d'IA moins coûteuses.

Après avoir alimenté une grande partie de la reprise du marché boursier américain au cours des trois dernières années, l'action Nvidia n'a augmenté que d'environ 2% jusqu'à présent en 2026.

Aux côtés d'Advanced Micro Devices, qui devrait dévoiler un nouveau serveur IA phare dans le courant de l'année, Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , s'est imposé comme un concurrent de taille en concluant un accord pour fournir à Anthropic, créateur du chatbot Claude, ses puces internes appelées TPU. Google est également en pourparlers pour fournir Meta META.O , un important client de Nvidia, selon les médias.

Pour défendre sa place, Nvidia a conclu l'année dernière un accord, d'une valeur estimée à 20 milliards de dollars, pour obtenir une licence sur la technologie des puces de Groq. Selon les analystes, cette initiative renforcerait sa position sur le marché en plein essor de l'inférence, le processus par lequel un modèle d'IA entraîné répond à des questions en temps réel. La semaine dernière, Nvidia a également accepté de vendre des millions de puces à Meta, sans toutefois divulguer la valeur de l'accord.

Mais Nvidia, grand gagnant du boom de l'IA, a semé le doute quant à la viabilité de ces dépenses maintenant le processus d'un investissement potentiel de 100 milliards de dollars dans OpenAI, l'un de ses plus gros clients. Selon un récent article de presse, l'entreprise prévoit de remplacer cet engagement par un investissement moins important de 30 milliards.

"Ces résultats sont particulièrement importants car les gens s'inquiètent beaucoup des dépenses en matière d'IA et se demandent si nous sommes dans une bulle", a déclaré Ivana Delevska, directrice des investissements chez Spear Invest. "Il sera très important de montrer que les bénéfices ne ralentissent pas vraiment".

Wall Street s'attend à ce que Nvidia annonce une hausse de plus de 62% de son bénéfice pour le trimestre clos en janvier, selon les données compilées par LSEG, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 65,3% enregistrée au trimestre précédent, car les comparaisons avec ses résultats antérieurs sont plus difficiles.

Le chiffre d'affaires devrait avoir bondi de plus de 68% pour atteindre 66,16 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que Nvidia prévoie une nouvelle croissance de 64,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui atteindrait alors 72,46 milliards de dollars. La société a dépassé les prévisions de ventes au cours des 13 derniers trimestres, même si l'écart s'est réduit.

Les analystes de RBC s'attendent à ce que Nvidia prévoie un chiffre d'affaires pour le trimestre d'avril supérieur d'au moins 3% aux estimations. Delevska, de Spear Invest, qui est optimiste quant au groupe, prévoit qu'il annoncera un chiffre d'affaires supérieur de 10 milliards de dollars aux estimations, dépassant ainsi les prévisions du marché de plus de 13%.

TOUJOURS N°1

Les analystes s'attendent toujours à ce que la demande pour les puces coûteuses de Nvidia, qui font office de "cerveau" des serveurs traitant d'énormes charges de travail d'IA, reste forte et recueille la majeure partie des dépenses massives des grandes entreprises technologiques pour étendre la capacité des centres de données d'IA cette année.

Les dirigeants de Nvidia ont également laissé entendre en janvier qu'ils discutaient avec leurs clients des commandes de centres de données pour l'année prochaine, ce qui a conduit plusieurs analystes à prévoir que la société actualiserait le chiffre de 500 milliards de dollars de commandes en attente qu'elle avait initialement annoncé en octobre.

Cependant, le principal frein à la croissance de Nvidia pourrait être les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui limitent la vitesse des livraisons de puces IA, alors que Nvidia et ses concurrents se disputent de l'espace sur les chaînes de montage 3 nanomètres du fabricant de puces sous contrat TSMC 2330.TW .

"Nous pensons que Nvidia répondra aux attentes, mais il est difficile d'imaginer une forte hausse compte tenu de la capacité de TSMC", a écrit Jay Goldberg, de Seaport Research Partners, dans une note.

Toutefois, le retour potentiel des ventes de puces IA de Nvidia en Chine, précédemment restreintes en raison des restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement américain, pourrait contribuer à faire grimper les ventes.

Le directeur général Jensen Huang a déclaré le mois dernier qu'il espérait que la Chine autoriserait la société à vendre sa puissante puce IA H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

Son concurrent AMD AMD.O a réintégré les ventes de puces d'IA dans ses prévisions pour le trimestre en cours après avoir obtenu des licences pour expédier certains de ses processeurs modifiés en Chine.

Nvidia devrait enregistrer une marge brute ajustée de 75% au quatrième trimestre, soit une augmentation de plus d'un point de pourcentage sur un an.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise souffre de la pénurie mondiale de mémoire. Selon eux, le pouvoir de fixation des prix de Nvidia et la probabilité que le groupe ait déjà obtenu des allocations de mémoire à haut débit pour l'année devraient le protéger de l'impact de la hausse des prix.

