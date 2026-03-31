Les résultats de Nike dépassent les estimations, le redressement montrant des progrès inégaux

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(Correction de la syntaxe du titre) par Savyata Mishra

Nike NKE.N a dépassé les attentes pour ses bénéfices du troisième trimestre mardi, les efforts de redressement du géant des vêtements de sport ayant montré quelques signes de progrès, en particulier dans son activité de vente en gros, même si la faiblesse en Chine et la pression sur les marges ont persisté.

Sous la direction d'Elliott Hill, Nike a réduit les promotions, intensifié l'innovation en matière de produits et s'est recentré sur les franchises principales telles que la course à pied, tout en essayant de réinitialiser l'entreprise après des années de stocks excédentaires et de demande inégale à travers l'Amérique du Nord et la Chine.

"Le travail n'est pas terminé, mais la direction est claire et nos équipes agissent avec concentration et urgence", a déclaré Elliott Hill.

Le chiffre d'affaires du distributeur de vêtements de sport est resté stable à 11,28 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 28 février, mais a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une baisse de 0,3 % à 11,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a gagné 35 cents par action, dépassant les estimations de 28 cents.

Mais le redressement reste inégal.

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d'affaires des ventes en gros a augmenté de 5 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars, grâce à des ventes stables en Amérique du Nord. En revanche, les ventes directes aux clients ont chuté de 4 %, en raison de la faiblesse de la demande en Europe et en Chine.

Les actions de la société ont baissé de 3 % après la clôture de la bourse. L'action a perdu environ 17 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

"Pour ce que cela vaut, les États-Unis ont été la région où Nike a obtenu les meilleurs résultats selon notre visibilité et, en tant que tel, une baisse de la confiance des consommateurs américains pourrait compromettre les efforts de redressement de Nike", a déclaré Drake MacFarlane, analyste chez M Science.

La Chine est restée un point sensible, avec des ventes en baisse de 7 % au cours du trimestre concerné.

Sur son deuxième marché le plus important en dehors de l'Amérique du Nord, la société a dû faire face à des assortiments de produits plus faibles, tandis que le ralentissement de l'innovation a entraîné des pertes de parts de marché face à des concurrents locaux en plein essor, notamment Anta 2020.HK et Li Ning 2331.HK .

La marge bénéficiaire brute de la société s'est contractée pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 130 points de base à 40,2 %, principalement en raison des tarifs.