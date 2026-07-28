Les résultats de KLA ont dépassé les prévisions de Wall Street, mais le cours de l'action a chuté en raison des attentes élevées des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout des commentaires de l'analyste aux points 1 et 2) par Juby Babu

KLA Corp KLAC.O a dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre et a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, mais son action a chuté de 9 % en séance prolongée, les résultats n'ayant pas répondu aux attentes des investisseurs.

Les actions de la société ont progressé de plus de 57 % depuis le début de l’année, portées par une demande accrue de la part des fonderies et des fabricants de puces mémoire qui augmentent leurs capacités pour répondre aux besoins en données massives des applications d’IA générative.

KLA fournit des systèmes de contrôle des processus et de gestion du rendement, essentiels pour identifier et corriger les défauts au cours du processus de fabrication des semi-conducteurs. Ses outils deviennent d’autant plus indispensables que les fabricants de puces s’orientent vers des nœuds de production plus petits et plus complexes.

Voici quelques détails:

* Les résultats et les prévisions de KLA ont été meilleurs que prévu, mais ils n’ont en aucun cas été spectaculaires, a déclaré Brooks Idlet, analyste chez CFRA.

* “Face à la pression à la vente observée ces derniers jours, les investisseurs espèrent des résultats exceptionnels, suffisamment solides pour ébranler le discours baissier du marché concernant la pérennité des dépenses des hyperscalers et la concurrence émergente chinoise”, a ajouté Idlet.

* KLA prévoit un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars pour le premier trimestre, à plus ou moins 200 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 3,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, à 10 cents près, pour le trimestre, ce qui dépasse également l’estimation de 1,14 dollar.

* KLA prévoit une accélération de la dynamique de ses activités au second semestre 2026, qui se poursuivra tout au long de l’année 2027, a déclaré son directeur général Rick Wallace, ajoutant que le développement des infrastructures d’IA génère également de nouvelles opportunités de croissance pour l’entreprise dans le domaine des solutions d’encapsulation avancées.

* Le chiffre d'affaires du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs a progressé de 15,1% au quatrième trimestre, à 3,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,60 milliards de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,05 dollar par action, contre une estimation de 1 dollar.