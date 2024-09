Les résultats de FedEx déçoivent, la demande toujours molle

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe américain de livraison de plis et de colis FedEx a dévoilé jeudi des résultats sensiblement inférieurs aux attentes et abaissé ses objectifs annuels, toujours handicapé par une demande molle.

Au premier trimestre de son exercice comptable décalé (de juin à mai), le bénéfice net ressort à 794 millions de dollars, en repli de 27% sur un an, selon un communiqué publié jeudi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il s'établit à 3,60 dollars, très en deçà des 4,76 dollars projetés par le marché.

Le directeur général Raj Subramaniam, cité dans le communiqué, a fait état d'un trimestre "difficile".

Le groupe de Memphis (Tennessee) a notamment fait face à un nouveau ralentissement des livraisons rapides aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires total est tombé à son plus bas niveau depuis trois ans et demi, à 21,6 milliards de dollars (-0,5% sur un an).

Au trimestre précédent, FedEx avait favorablement surpris, en partie grâce à la maîtrise de ses coûts, et avait tablé sur un retour de la demande.

Mais le groupe s'est montré moins optimiste jeudi, évoquant désormais une croissance quasi nulle pour l'ensemble de son exercice comptable, alors qu'il l'espérait entre 1 et 5% en juin.

Wall Street a très mal réagi à cette publication et le titre plongeait de 9,95% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

Alors que le chiffre d'affaires s'est contracté, les coûts, eux, sont restés stables sur la période, réduisant ainsi les marges du géant de la messagerie.

La mauvaise performance des livraisons rapides a pesé car il s'agit de l'activité dans laquelle FedEx dégage ordinairement les meilleures marges.

Pour l'ensemble de l'année comptable, l'entreprise a abaissé son objectif de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels. Il s'attend désormais à une fourchette comprise entre 20 et 21 dollars, contre entre 20 et 22 jusqu'ici.

Le groupe est engagé dans un programme de rationalisation de sa structure et a notamment décidé de réduire sa flotte pour s'adapter à la moindre demande de livraisons rapides.

Par ailleurs, il a annoncé mi-juin qu'il prévoyait de supprimer de 1.700 à 2.000 emplois en Europe au sein de ses équipes administrative et commerciale.