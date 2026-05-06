Les résultats de Disney dépassent les prévisions alors que le nouveau directeur général présente sa stratégie de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des illustrations) par Lisa Richwine

Walt Disney DIS.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices trimestriels de Wall Street grâce à la hausse des revenus issus du streaming et des parcs à thème, et le nouveau directeur général Josh D'Amaro a réaffirmé que la société s'attendait à une accélération de la croissance au second semestre de l'exercice fiscal.

Le géant du divertissement a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,57 dollar et un chiffre d'affaires de 25,2 milliards de dollars pour la période de janvier à mars. Selon LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un BPA ajusté de 1,49 dollar et un chiffre d'affaires de 24,78 milliards de dollars.

L'action de la société a bondi de plus de 4 % en pré-ouverture. Josh D'Amaro a succédé à Bob Iger au poste de directeur général de Disney à la mi-mars et dirige la société dans un contexte marqué par la transition des consommateurs vers le streaming, l'avènement d'outils d'intelligence artificielle susceptibles de redéfinir l'économie des médias et une conjoncture économique difficile affectée par la hausse des prix du pétrole.

Dans une lettre de 10 pages adressée aux actionnaires, Josh D'Amaro a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du BPA ajusté pour l'exercice 2026, qui se termine début octobre, atteigne environ 12 %. La société avait auparavant prévu une croissance “à deux chiffres” pour cette période. Il a réitéré que Disney s'attendait à une croissance à deux chiffres du BPA ajusté pour l'exercice 2027.

Josh D'Amaro a également déclaré qu'il prévoyait d'investir dans les contenus de divertissement et les expériences proposées dans les parcs à thème, et d'utiliser la technologie pour aider à augmenter les revenus générés par la narration, entre autres initiatives.

“Nous voyons là une opportunité significative d’impliquer et de divertir davantage nos fans, tant dans les environnements numériques que physiques”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la société était “consciente de l'incertitude macroéconomique à laquelle les consommateurs sont confrontés”, mais que la demande actuelle dans les parcs à thème Disney situés en Floride et en Californie était “solide”.

La division “Expériences”, qui comprend les parcs, les bateaux de croisière et les produits de consommation, a enregistré une hausse de 5 % de son résultat d'exploitation pour le trimestre qui vient de s'achever. Les visiteurs ont dépensé davantage dans les parcs à thème américains, et les bateaux de croisière ont enregistré un volume plus élevé par rapport à la même période l'année précédente, a indiqué Disney.

Au sein de la division divertissement, le résultat d'exploitation a augmenté de 6 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars. Cette hausse est en partie due à la progression des revenus d'abonnement et de publicité provenant des services de streaming, notamment Disney+. Les succès au box-office “Zootopia 2” et “Avatar: Fire and Ash”, sortis l'année dernière, ont continué à contribuer à ce résultat au cours du trimestre.

La division sportive, qui regroupe notamment ESPN, a enregistré une baisse de 5 % de son résultat d'exploitation, à 652 millions de dollars. Disney a expliqué que la division avait supporté des coûts plus élevés liés aux droits sportifs et à la production par rapport à l'année précédente.