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Les résultats de CRH dépassent largement les prévisions, le titre gagne 4%
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 16:34

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026, à 7,4 milliards de dollars, a largement dépassé les 6,96 milliards de dollars de l'année précédente, avec une croissance des ventes à périmètre comparable de 1,1 % (contre -3,8 % pour Jefferies).

L'EBITDA du premier trimestre 2026 a également largement dépassé les prévisions de Jefferies et le consensus, témoignant d'une meilleure résilience face aux conditions météorologiques défavorables.

L'EBITDA ajusté s'inscrit à 586 millions de dollars contre une prévision de 486 millions de dollars de Jefferies (ventes de terrains : 22 millions de dollars contre 14 millions de dollars l'année précédente).

L'analyste souligne dans son étude que la direction a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2026 (EBITDA ajusté de 8,1 à 8,5 milliards de dollars), soutenues par la performance d'Am Materials (notamment les achats de bitume effectués durant l'hiver), l'amélioration des résultats à l'international (prix et marges en Europe) ainsi que par des opérations de fusions-acquisitions significatives.

Jefferies note également que depuis le début de l'année 2026, CRH a investi 0,9 milliard de dollars dans des acquisitions et annoncé la cession d'actifs pour un montant de 1,9 milliard de dollars.

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CRH PLC
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