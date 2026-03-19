Les résultats de Bastide sont en ligne avec la guidance selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:30
L'analyste indique dans son étude que le ROC s'affiche en hausse de 12,5%, à 22,2 MEUR, bénéficiant notamment des effets de périmètre post-cession et d'une amélioration de la rentabilité du MAD (mix avantageux).
La direction réitère sa guidance émise en octobre dernier, à savoir, un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR (intégrant les cessions), une MOP d'environ 9%, très proche du niveau de l'année 2024/2025.
Oddo BHF estime que l'amélioration du FCF est notable : elle repose également sur la baisse progressive de la charge d'intérêts (-22% YoY), liée au désendettement et à la détente de l'Euribor. "La direction anticipe encore une baisse au 2ème semestre via l'ajustement mécanique de la marge bancaire".
Le consensus table sur un chiffre d'affaires de 516 MEUR pour une MOP. à 9,1%e, ce qui devrait peu évoluer selon Oddo BHF.
"Bastide doit confirmer et maintenir la trajectoire et enchainer les semestres avec de bons marqueurs de croissance et d'amélioration du cash" indique Oddo BHF en conclusion de son étude.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 15:30:00.
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