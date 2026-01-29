Les résultats de ABB salués par les marchés, le titre s'envole à Zurich
ABB a achevé l'exercice 2025 sur une solide performance au quatrième trimestre, avec un résultat net en hausse de 29% sur un an, à 1 273 MUSD. Le bénéfice par action ressort à 0,70 USD, en progression de 30%.
Le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 9 052 MUSD, en hausse de 13% en données publiées et de 9% en données comparables. L'EBITA opérationnel s'établit à 1 588 MUSD, en progression de 19% (14% en comparable), soit une marge de 17,6%, en amélioration d'un point sur un an.
Le Free Cash Flow a atteint 1 517 MUSD sur la période, en hausse de 17%, contribuant à un flux de trésorerie annuel record de 4 566 MUSD ( 16%).
"Le quatrième trimestre a marqué une forte conclusion à une année record pour ABB. Nous opérons sur des marchés portés par des tendances structurelles fortes et je suis confiant que 2026 établira un nouveau plus haut historique", a déclaré Morten Wierod, CEO.
Pour l'exercice 2025, ABB affiche un résultat net de 4 734 MUSD, en hausse de 20%. Le chiffre d'affaires annuel progresse de 9% à 33,2 MdUSD, tandis que l'EBITA opérationnel ajusté atteint 6 314 MUSD ( 13%).
Pour l'exercice 2026, ABB a confirmé ses objectifs de croissance et de rentabilité : le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre 6% et 9% sur l'ensemble de l'année, avec un ratio commandes sur factures (book-to-bill) positif. La marge EBITA opérationnelle devrait connaître une légère amélioration par rapport aux 19% enregistrés en 2025.
"Les résultats du 4e trimestre d'ABB ont dépassé le consensus de 21% grâce à des commandes soutenues par une forte demande dans tous les secteurs d'activité, notamment 600 millions de dollars de commandes importantes dans les domaines de l'électrification et de l'automatisation, provenant respectivement des centres de données et du secteur maritime et portuaire", analyse Kulwinder Rajpal, en charge du dossier chez AlphaValue.
Le broker salue "un résultat solide, quel que soit l'angle d'analyse". "Les prises de commandes laissent présager de bons trimestres pour les concurrents d'ABB. Quant à la performance d'ABB ces derniers trimestres, elle a été tout simplement exceptionnelle. Ces perspectives devraient entraîner une légère révision à la hausse du consensus et de nos estimations, et nous anticipons une réaction positive du cours de l'action aujourd'hui".
Le titre gagne près de 10% à Zurich après ces résultats.
