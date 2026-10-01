Les résultats d'Accenture propulsent Capgemini en tête du CAC 40

Capgemini bondit depuis le milieu de la séance et prend la tête du CAC 40, s'adjugeant 8,9% à 113,7 EUR, profitant de la solide publication de son pair américain Accenture, qui "constitue un signal positif pour le secteur européen des services informatiques et des logiciels", selon AlphaValue.

Une publication solide d'Accenture...

Le groupe américain de conseil en management et de services technologiques a publié, au titre de son 4e trimestre 2025-2026, un BPA en hausse de 9% à 3,29 USD, dépassant de près de 4% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus de 18,68 MdsUSD, en croissance de 7% en monnaies locales et supérieurs à sa fourchette cible.

"Nous avons achevé une nouvelle année marquée par une croissance généralisée de nos activités. Notre BPA ajusté a progressé de 8%, nous avons reversé un montant record de 11,5 MdsUSD à nos actionnaires et atteint un nouveau record trimestriel avec 141 commandes clients d'un montant d'au moins 100 MUSD chacune", s'est félicitée sa PDG, Julie Sweet.

De plus, la direction d'Accenture a déclaré viser un BPA ajusté compris entre 14,39 et 14,81 USD, ainsi qu'une croissance des revenus comprise entre 3% et 6% en monnaies locales pour son exercice 2026-2027, à comparer à un BPA de 13,97 USD et à une croissance de 5% enregistrés sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026.

...et encourageante pour l'ensemble du secteur

"Ces résultats confirment la résilience du modèle économique d'Accenture après les inquiétudes suscitées par les résultats du 3e trimestre et contribuent à apaiser les craintes d'un fort ralentissement des dépenses informatiques", réagit Maximilien Pascaud, analyste chez AlphaValue.

Selon lui, cette publication montre également que les clients transforment de plus en plus leurs ambitions en matière d'IA en investissements concrets et "renforce ainsi l'idée que les acteurs de qualité dans les services informatiques sont appelés à jouer un rôle central dans l'adoption à grande échelle des agents d'IA au sein de l'économie".

Cette publication, qui permet à l'action Accenture d'afficher une envolée de l'ordre de 17% en avant-Bourse à Wall Street, profite ainsi aux valeurs comparables en Europe, au premier rang desquelles Capgemini, qui signe désormais une progression de l'ordre de 9%.

L'action du géant français des services avait pourtant connu un début de séance plus difficile, pénalisée par des propos de Barclays qui, tout en maintenant sa recommandation "surpondérer", a réduit son objectif de cours de 135 à 130 EUR.

La cession de Capgemini Government Solutions bouclée

Par ailleurs, Capgemini a fait part mercredi soir de la finalisation de la vente de Capgemini Government Solutions (CGS), filiale qui travaille avec le gouvernement fédéral américain, à ITC Federal, conformément à l'accord définitif annoncé le 12 septembre.

Pour mémoire, le groupe français avait fait part de ce projet de cession le 1er février : CGS, qui représentait moins de 2% du chiffre d'affaires de Capgemini aux États-Unis, faisait alors l'objet de vives critiques et était accusée de contribuer aux activités controversées de la police fédérale de l'immigration (ICE).