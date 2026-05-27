Les résultats d'Abercrombie et de Bath & Body Works montrent que les Américains continuent de dépenser, mais de manière sélective

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture complète, ajout d'informations contextuelles) par Neil J Kanatt

Abercrombie & Fitch ANF.N et Bath & Body Works BBWI.N ont dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, faisant grimper leurs actions de plus de 12 % mercredi, et ont montré que les incertitudes économiques n'ont pas entamé l'envie des consommateurs américains de s'offrir des petits plaisirs abordables.

Ces résultats optimistes viennent s'ajouter aux signes d'une reprise en forme de K des dépenses de consommation aux États-Unis, les consommateurs à revenus élevés continuant à dépenser dans les catégories discrétionnaires et de « petits plaisirs », tandis que les ménages à faibles revenus se restreignent en raison de la forte inflation.

« Ils continuent de venir... Nous ne constatons aucun changement de performance entre les différentes catégories de clients », a déclaré Fran Horowitz, directeur général d'Abercrombie.

Abercrombie se positionne entre le haut de gamme et le marché de masse et propose des vêtements tendance à des prix abordables.

Bath & Body Works compte sur les consommateurs pour acheter ses produits même en période de volatilité économique et tire parti d’un phénomène appelé « effet rouge à lèvres », selon lequel les consommateurs achètent davantage de produits de beauté et de soins personnels. La flambée des prix de l'essence liée à la guerre en Iran a exacerbé les inquiétudes concernant le pouvoir d'achat, suscitant un mécontentement généralisé face à la gestion de l'économie par le président Donald Trump, ce qui a fait chuter la confiance des consommateurs à un niveau historiquement bas en mai. Les grandes enseignes de distribution Walmart WMT.O et Target TGT.N ont mis en garde la semaine dernière contre un ralentissement des dépenses.

« Les ventes massives sur les marchés boursiers donnent l'impression que les consommateurs américains ne dépensent plus pour des achats discrétionnaires. Cependant, les faits démontrent le contraire, car les revenus liés aux biens de consommation discrétionnaire sont en hausse », a déclaré Simeon Siegel, directeur général senior chez Guggenheim Securities.

« Cela puisse paraître contre-intuitif ou non, il semble que si les gens serrent les cordons de leur bourse pour le lait et d’autres « besoins », ils continuent de dépenser sans compter pour les vêtements et autres « envies », a ajouté M. Siegel. Par ailleurs, mercredi, Capri Holdings CPRI.N a communiqué à l' un objectif de bénéfice annuel optimiste dans le cadre d'un effort de redressement de sa marque Michael Kors.

MÉFIAANCE AU MOYEN-ORIENT

Les actions des détaillants spécialisés ont chuté depuis le début de l'année en raison de l'incertitude persistante autour des droits de douane et des craintes croissantes d'inflation causées par le conflit au Moyen-Orient.

Abercrombie, dont les actions ont chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année, a signalé une certaine faiblesse dans son segment Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en raison de la guerre.

Les ventes dans sa principale zone géographique, les Amériques, ont progressé de 3 %, mais elles ont reculé de 10 % dans la zone EMEA. La société a déclaré s'attendre à ce que les prix du carburant alourdissent les coûts de transport.

« Au cours des mois à venir, les performances du secteur seront influencées par la persistance de prix élevés du gaz, la répercussion potentielle de ces hausses sur d'autres secteurs, le moral des consommateurs et la question de savoir si ce moral en berne entraînera une baisse des dépenses discrétionnaires », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

Abercrombie a annoncé un bénéfice net ajusté par action de 1,47 dollar pour le trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 1,28 dollar, selon les données compilées par LSEG. Bath & Body a enregistré un bénéfice ajusté par action de 32 cents, supérieur aux estimations de 29 cents.

« Nous savons que le consommateur continue de rechercher la valeur », a déclaré Eva Boratto, directrice financière sortante de Bath & Body, ajoutant que « la valeur ne se résume pas au prix ».