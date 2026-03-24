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Les résultats 2025 d'Entech en forte progression
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:04

Entech a généré un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois). Cette dynamique se traduit par une forte progression des résultats et un renforcement de la structure financière.

Après avoir atteint le point d'équilibre en 2024, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables publie un Ebitda positif de 4,4 MEUR (5,8% du chiffre d'affaires). Il ressortait à 356 000 EUR en 2024, soit 1% du chiffre d'affaires.

La marge brute atteint 23,1 MEUR en 2025 contre 12,7 MEUR en 2024, bénéficiant d'un volume de vente d'études sur des projets d'envergure en cours de finalisation au moment de la clôture. Ce montant correspond à un taux de marge brute de 30,5%.

Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 0,7 MEUR, contre une perte nette de 0,6 MEUR en 2024.

Entech souligne que 2025 a constitué une année historique en termes de carnet de commandes avec environ 200 MEUR de prises de commandes.

Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 2026 le versement d'un dividende de 0,068 EUR par action, soit environ 1 MEUR.

"Le niveau du Backlog consolidé à fin décembre 2025 (150 MEUR contre 33 MEUR à fin décembre 2024) sécurise d'ores et déjà nos objectifs qu'on s'est fixés pour 2026, soit 130 MEUR de chiffre d'affaires associés à une marge d'Ebitda comprise entre 8 et 10% du chiffre d'affaires", a expliqué Entech concernant ses prévisions.

Cette trajectoire de croissance rentable est en ligne avec sa feuille de route stratégique que le groupe s'est fixée à horizon 2029 : un chiffre d'affaires supérieur à 300 MEUR associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25%, incluant la détention en propre d'un parc de plus de 350 MW d'actifs en exploitation ou en construction.

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