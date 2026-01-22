Les restrictions imposées aux propriétaires de Wall Street pourraient faire grimper les prix de l'immobilier, selon les investisseurs

Le décret de Trump vise à réduire la concurrence de Wall Street sur le marché du logement

Les investisseurs avertissent que les mesures pourraient stimuler la demande sans résoudre les problèmes d'offre

Les propriétaires de Wall Street détiennent 3 % des logements locatifs unifamiliaux et sont confrontés à des restrictions potentielles

Le décret du président américain Donald Trump limitant l'achat de maisons individuelles par les investisseurs de Wall Street pourrait stimuler la demande de logements tout en ne faisant pas grand-chose pour remédier à l'insuffisance de l'offre de logements, l'une des principales causes de l'inflation des prix de l'immobilier, selon les investisseurs.

Le décret pris mardi par M. Trump, dont il a vanté les mérites lors de son long discours au Forum économique mondial de Davos mercredi, présente des mesures visant à rendre les logements plus abordables en réduisant la concurrence des investisseurs de Wall Street.

Il ordonne aux autorités de régulation de promouvoir les ventes aux particuliers et de publier des orientations empêchant les programmes fédéraux de faciliter les ventes de maisons individuelles aux investisseurs de Wall Street. Il exige également un examen antitrust des achats institutionnels de logements et invite le Congrès à codifier ces changements.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a également déclaré la semaine dernière que l'administration prévoyait d'autoriser l'utilisation des fonds 401(k) en tant qu'acompte, et que de plus amples informations étaient attendues prochainement.

Toutefois, sans augmentation de l'offre de logements, il est peu probable que ces mesures parviennent à juguler l'inflation des prix de l'immobilier et, en stimulant potentiellement la demande, elles pourraient aggraver le problème, ont déclaré les investisseurs.

"Le problème de l'accessibilité au logement n'est pas un problème de demande. La demande est abondante. C'est un problème d'offre", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. "Cela alimente donc la demande, ce qui ne peut qu'augmenter les prix des actifs."

L'administration Trump a mis en avant des politiques visant à réduire les coûts de construction, et le décret pourrait éventuellement aider à réduire la paperasserie qui rend la construction et la rénovation coûteuses. Mais le gouvernement fédéral et le Congrès ont peu de leviers pour stimuler de manière significative l'offre de logements, qui est principalement contrôlée par les gouvernements locaux dans les villes et les villages, ont déclaré les investisseurs.

"Si vous adoptez des politiques qui stimulent la demande sans augmenter l'offre, le prix augmente", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments. "La meilleure chose à faire, et il est difficile de le faire au niveau fédéral parce que ces réglementations sont toutes généralement des réglementations locales, serait de rendre beaucoup plus facile la construction de nouvelles unités de logement."

Depuis la première victoire électorale de Trump en 2016, les prix des logements aux États-Unis ont augmenté d'environ 75 %, soit plus du double de l'augmentation de l'ensemble des prix à la consommation suivis par l'IPC, bien que les hausses des prix de vente des logements aient considérablement ralenti au cours de l'année écoulée.

L'Agence fédérale de financement du logement a indiqué fin décembre que les prix de vente des logements au niveau national n'avaient augmenté que de 1,7 % en octobre par rapport à l'année précédente, soit la hausse la plus faible depuis plus de 13 ans.

Selon l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors), l'offre de logements s'est également lentement améliorée au cours de l'année écoulée.

Jim Tobin, directeur général de la National Association of Home Builders (association nationale des constructeurs de logements), a déclaré que son organisation s'était engagée auprès de l'administration à promouvoir des politiques susceptibles de réduire le coût de la production de logements.

"Je pense que les investissements des entreprises dans le logement ont été un moteur de la construction de nouveaux logements", a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, a déclaré que l'administration s'engageait à explorer tous les outils possibles pour rendre le logement abordable pour le peuple américain.

LES PROPRIÉTAIRES DE WALL STREET

Les institutions de Wall Street telles que Blackstone

BX.N , American Homes 4 Rent AMH.N et Progress Residential ont acheté des milliers de logements depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières, et en juin 2022, elles possédaient environ 3 % de tous les logements locatifs individuels, selon les données du gouvernement.

Ils contestent le fait que leurs investissements aient alimenté l'inflation des prix de l'immobilier, soulignant à plusieurs reprises les problèmes d'approvisionnement. Dans un communiqué, Blackstone a déclaré avoir été un vendeur net de logements au cours de la dernière décennie. Les porte-parole d'American Homes 4 Rent et de Progress n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Étant donné que les institutions représentent une grande partie de la demande de logements construits explicitement pour la location, les restrictions imposées aux propriétaires de Wall Street pourraient ralentir la construction de logements dans ce secteur, a averti l'AEI Housing Center au début du mois.

Après avoir terminé l'année 2025 en baisse de 3,4 %, l'indice plus large du secteur du logement de Philadelphie

.HGX est en hausse de 8,15 % depuis le début de l'année. M. Trump, sous pression pour répondre aux préoccupations des électeurs en matière d'accessibilité avant les élections législatives de cette année, a mis en avant un certain nombre d'autres politiques visant à stimuler l'accession à la propriété, notamment l'achat d'obligations hypothécaires par le gouvernement et un prêt hypothécaire de 50 ans. Alors que les valeurs immobilières sont en plein marasme, certains investisseurs y voient des opportunités potentielles.

"Si ces mesures fonctionnent, elles seront énormes pour les marchés", a déclaré Greg Halter, directeur de la recherche chez Carnegie Investment Counsel.