Les ressortissants US évacués de Wuhan à l'isolement dans une base militaire

BASE AERIENNE DE MARCH, Californie, 30 janvier (Reuters) - P rès de 200 ressortissants américains rapatriés par avion de la ville chinoise de Wuhan, foyer de l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en décembre, sont arrivés mercredi dans une base militaire de Californie où ils vont être maintenus à l'isolement pendant au moins 72 heures, ont annoncé les autorités. Le groupe de passagers, pour la plupart des diplomates américains et leurs familles, vont subir des examens médicaux pour déterminer s'ils ont contracté le virus. Ils avaient passé de premiers test médicaux effectués par le gouvernement chinois et des représentants du département américain de la Santé avant de prendre place à bord de l'avion spécialement affrété par le gouvernement américain à Wuhan. L'avion a fait escale mardi soir en Alaska, où les autorités sanitaires américains ont procédé à de nouveaux contrôles des passagers, avant d'atterrir mercredi à la base aérienne de March, à près de 100 km à l'est de Los Angeles. Aucun des 195 passagers ne présentent pour l'heure de symptômes du virus, ont dit des représentants des services de santé américains. Une personne qui devait initialement être évacuée a été empêchée d'embarquer en Chine car elle présentait de la fièvre. Une fois la procédure d'évaluation médicale terminée, les ressortissants américains devraient être autorisés à rentrer chez eux s'ils ne présentent aucun signe d'exposition au coronavirus. (Omar Younis; version française Jean Terzian)

