Les responsables américains du secteur de l'énergie envisagent un rééquilibrage au sein du réseau électrique PJM

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* PJM est confronté à des pénuries d'électricité et à une flambée des prix

* Parmi les propositions figure celle d'accorder davantage de pouvoirs au conseil d'administration

* La FERC envisage d’accorder davantage de pouvoir de décision aux États

(Mises à jour axées sur la question de savoir qui détient le pouvoir au sein de PJM, actualisées dans l’ensemble) par Laila Kearney

Les responsables américains de l’énergie ont remis en question jeudi la structure de pouvoir de PJM Interconnection, alors que les régulateurs envisagent des réformes du plus grand réseau électrique du pays, confronté à un risque croissant de coupures de courant en raison de l’explosion de la demande des centres de donnéesetdufaibleajout de nouvelles capacités de production d’électricité.

PJM, qui dessert 67 millions d’Américains dans les régions du Mid-Atlantic et du Midwest – où se trouve la plus grande concentration de centres de données au monde –, est confronté à des pénuries d’électricité et à une flambée des prix depuis que la demande dans la région a commencé à s’accélérer il y a environ deux ans.

Des responsables de la Maison Blanche, des gouvernements des États et des dirigeants du secteur de l’électricité se sont réunis lors d’une conférence technique organisée par la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) afin de discuter de solutions potentielles aux problèmes d’approvisionnement et de tarification de PJM. Certaines de ces propositions visaient notamment à accorder au conseil d’administration de l’opérateur du réseau une plus grande indépendance vis-à-vis de ses parties prenantes – parmi lesquelles figurent des membres votants tels que les services publics et les producteurs d’électricité indépendants – ainsi qu’un contrôle accru pour mettre en œuvre des changements sur le marché qui couvre 13 États et le District de Columbia. Les centaines de membres du PJM, parmi lesquels figurent des propriétaires de réseaux de transport et des exploitants de centrales électriques, votent sur les règles du marché au terme d’un processus à plusieurs niveaux, le conseil d’administration décidant en dernier ressort d’approuver ou non les modifications proposées.

Selon les propositions avancées lors de la conférence, ces membres pourraient jouer un rôle consultatif plutôt que de voter directement sur les règles du PJM – un changement qui conférerait davantage de pouvoir décisionnel au conseil d’administration. « Je ne vois pas comment contourner cela sans démanteler le système au point de donner au conseil d’administration les moyens d’affirmer son autorité », a déclaré David LaCerte, commissaire de la FERC. M. LaCerte a ajouté que le conseil d’administration devrait prendre des mesures plus audacieuses au lieu de se laisser influencer par les demandes de ses parties prenantes, dont les intérêts contradictoires peuvent, en fin de compte, ralentir la mission première de PJM, qui consiste à garantir un fonctionnement fiable et abordable du réseau.

LE DILEMME DE LA PERMANENCE

Les participants à la conférence de la FERC ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les membres du conseil d’administration, dont le mandat est de trois ans, courent le risque d’être évincés s’ils adoptent une position contraire ou impopulaire auprès des membres. Il y a deux ans, le président du conseil d’administration de PJM et un autre membre avaient été évincés après s’être opposés aux membres, avaient alors indiqué des sources à Reuters.

« PJM a besoin d’un conseil d’administration indépendant et transparent, capable d’agir et de prendre des décisions difficiles sans craindre d’être limogé après chaque réunion du conseil », a déclaré Peter Lake, directeur principal chargé de l’énergie au sein du Conseil national pour la domination énergétique de la Maison Blanche.

Parmi les solutions proposées pour résoudre ce dilemme de fidélisation figurait la prolongation de la durée des mandats des membres du conseil d’administration de PJM. Interrogé par les commissaires de la FERC sur une nouvelle durée de mandat raisonnable, le nouveau directeur général de PJM , David Mills , a suggéré une période de six à neuf ans.

Les détracteurs ont également souligné que la gouvernance de PJM, notamment les votes des parties prenantes et les délibérations du conseil d’administration, manquait de transparence car ces processus se déroulaient généralement à l’abri des regards du public.

« Nous voulons que le conseil d’administration ne soit pas entouré de mystère ou de secret. Nous voulons savoir ce qui se passe et nous voulons que les responsabilités soient clairement définies », a déclaré James Danly, secrétaire adjoint à l’Énergie des États-Unis, lors de la conférence. Les commissaires de la FERC ont également évoqué la possibilité d’accorder aux États, y compris aux gouverneurs, de la zone PJM, davantage de pouvoir décisionnel au sein du réseau. Bien que les gouverneurs exercent une influence politique sur le PJM – notamment en plafonnant les prix de l’électricité lors des dernières enchères organisées par l’opérateur du réseau –, ils ne sont pas membres du conseil d’administration et n’ont guère leur mot à dire dans la gouvernance du PJM. « En retirant dans une certaine mesure des pouvoirs aux membres et en en conférant davantage au conseil d’administration, celui-ci pourra alors se concentrer sur les préoccupations des États en matière d’accessibilité financière, en plus de la fiabilité », a déclaré Jon Gordon, du groupe professionnel du secteur de l’énergie Advanced Energy United.

PJM a proposé sa propre série de réformes visant à augmenter la production d’électricité sur le réseau, à raccorder rapidement les centres de données et à éviter les pénuries. M. Lake, qui a présidé la Commission des services publics du Texas après une panne de réseau meurtrière et généralisée survenue dans l’État à la suite de la tempête hivernale Uri de 2021, a déclaré qu’il percevait chez PJM des signes avant-coureurs similaires à ceux qui avaient précédé la catastrophe d’il y a quatre ans et a souligné l’urgence de mettre en œuvre des réformes.

« La cause profonde de cette défaillance était une structure de gouvernance défaillante et un processus de concertation avec les parties prenantes défaillant, les mêmes maux qui affligent aujourd’hui PJM », a-t-il déclaré.