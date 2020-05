Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les résidents de toutes les maisons de retraite de Singapour vont être testés Reuters • 08/05/2020 à 14:21









SINGAPOUR, 8 mai (Reuters) - Les 16.000 résidents des maisons de retraite de Singapour vont être testés au coronavirus dans les prochaine semaines, a annoncé vendredi le ministre de la Santé de la Cité-Etat à l'approche du déconfinement prévu pour le début du mois de juin. "Nous n'avons pas constaté d'épidémie généralisée de coronavirus dans nos maisons de retraite mais nous ne pouvons pas baisser la garde", a déclaré Gan Kim Yong. "Nous nous attendons à ce que des cas supplémentaires soient recensés dans nos maisons de retraite avec cette campagne de test en cours". Cette campagne s'achèvera début juin, a-t-il ajouté, rappelant que 9.000 membres du personnel de ces maisons de retraites avaient d'ores et déjà été testés. Vendredi, 768 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés, portant le nombre total de contaminations à 21.707 sur l'île, l'un des bilan les plus élevés en Asie notamment en raison du nombre important de travailleurs étrangers vivant dans des dortoirs bondés. Depuis le début de l'épidémie, 20 décès ont été signalés, des patients dans leur grande majorité âgés de plus de 60 ans. Quatre victimes résidaient en maison de retraite. (John Geddie, version française Marine Pennetier)

