Les réserves d'électricité de l'État de New York diminuent, selon l'opérateur du réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

L'approvisionnement en électricité dans l'État de New York a diminué au cours des cinq dernières années, exposant l'un des États les plus peuplés des États-Unis au risque de ne pas disposer de l'énergie nécessaire pour alimenter les foyers et les entreprises lors des journées les plus chaudes et les plus froides de l'année, a déclaré mardi l'opérateur du réseau électrique de l'État.

* La mise hors service des centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles à New York a dépassé la mise en service de nouvelles capacités de production d’électricité comparables, entraînant une baisse nette de l’offre de 1,5 gigawatt depuis 2019, a indiqué le NYISO dans un rapport annuel.

* La hausse de la demande en électricité due à l'électrification des bâtiments et des transports, ainsi qu'à la construction de très grands consommateurs industriels d'énergie, aggrave la crise de l'offre et de la demande, a-t-il ajouté.

* Cette disparité devient particulièrement préoccupante en hiver, alors que de plus en plus de bâtiments dépendent de systèmes de chauffage électrique et que les centrales au gaz naturel sont plus susceptibles de geler, a déclaré le NYISO.

* Les vagues de froid prolongées de ces deux dernières années ont réduit les approvisionnements en électricité à des marges extrêmement faibles et « poussé le système à ses limites, nécessitant de fréquentes interventions d'urgence », a déclaré le NYISO.

* « Les conditions hivernales apparaissent comme l’un des défis les plus importants en matière de fiabilité auxquels est confronté le réseau électrique de New York », a déclaré le NYISO, qui a également indiqué qu’il serait nécessaire d’augmenter l’approvisionnement provenant à la fois des centrales électriques renouvelables et des centrales à combustibles fossiles pour renforcer la fiabilité du réseau.