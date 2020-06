Les répercussions de la crise du Covid-19 sur le secteur de la gestion d'actifs

Richard Dunbar, Head of Research, Aberdeen Standard Investments. (crédit : DR)

Tribune libre. Par Richard Dunbar, Head of Research, Aberdeen Standard Investments

La pandémie de Covid-19 n'a rien de comparable à ce que nous avons connu jusqu'ici. La crise aura des répercussions considérables sur les individus, les entreprises, la société dans son ensemble. Le secteur de la gestion d'actifs est également confronté à d'immenses défis, celui notamment de convaincre ses clients d'investir leur épargne. La tâche n'a peut-être jamais été aussi ardue et les leçons que nous en tirerons seront essentielles pour reconstruire le monde de demain.

Les banques centrales et les gouvernements font tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de stimuler la croissance et atténuer les difficultés économiques. C'est au tour du secteur financier de s'interroger sur le rôle qu'il peut jouer. Dans ce contexte, le comportement des acteurs de la gestion d'actifs, à la fois investisseur et source de financement en dette et en capital, sera plus surveillé que jamais.

Nous, et les entreprises dans lesquelles nous investissons, avons toujours considéré que nous avons un devoir envers un ensemble élargi de « parties prenantes », qui, au-delà des actionnaires, inclut clients, autorités de régulation, collectivités au sein desquelles les entreprises exercent leurs activités et recrutent leurs collaborateurs. Dans l'environnement actuel, tous les regards seront tournés vers nous pour s'assurer que nous assumons cette responsabilité.

La pandémie devrait jouer le rôle d'accélérateur des tendances économiques, de marché et sociales existantes, et plus particulièrement de l'ESG qui, va continuer d'alimenter la réflexion sur l'investissement. Nous souhaitons poursuivre cette stratégie et, ce qui compte davantage, nos clients souhaitent que nous le faisions avec encore plus de fermeté.

Rester engagé

Le consensus prévoit déjà une diminution d'un tiers du bénéfice des entreprises. Nous craignons que cela soit encore trop optimiste. Les dividendes, indicateurs clés de la santé et des perspectives des entreprises, s'évaporent à un rythme sans précédent, tandis que celles-ci gèrent leurs liquidités au plus serré en contemplant un avenir incertain.

En tant qu'investisseur de long terme, engagé dans la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investissons pour nos clients, nous pouvons les aider à rebondir et renouer avec les bénéfices. Les entreprises de qualité ne deviennent pas mauvaises du jour au lendemain. Les aider à franchir le cap sera crucial dans les mois à venir. Comme nous l'avons observé récemment, malgré la forte volatilité et les faibles niveaux de liquidité, les marchés actions et obligataires sont restés ouverts aux entreprises et aux émetteurs affichant des stratégies claires pour affronter la situation.

Paroles, paroles, paroles

En tant que gérants actifs, c'est aussi une période où nous devons démontrer notre valeur ajoutée et prouver notre capacité à répondre aux attentes de nos clients. Sur ce plan, la communication et la transparence sont clés.

Il s'agit de bien les accompagner et d'être honnêtes sur le niveau d'incertitude qui entoure nos vues macroéconomiques et de marché. Il est essentiel de nous montrer transparents sur les différents scénarios possibles et sur notre construction de portefeuille afin de refléter ces éventualités. Lorsque nous examinons actions, obligations et autres actifs, l'analyse fondamentale est plus nécessaire que jamais. C'est particulièrement vrai dans un monde où les gouvernements, les entreprises et les particuliers s'endettent davantage.

Travailler plus intelligemment, pas plus dur

Il ne fait guère de doute qu'au sortir de cette crise, il y aura de nombreux changements. L'une des principales conséquences pour la gestion d'actifs portera sur les pratiques de travail. Nous avions déjà adopté une certaine flexibilité ; elle devrait se poursuivre. Nous apprenons à nous connecter les uns aux autres différemment, afin que tous (famille, clients, entreprises, collectivité) puissent s'y retrouver. Nous espérons et sommes convaincus que cet état d'esprit perdurera au cours des mois difficiles à venir.

En conclusion

Nous vivons une époque sans précédent. La crise actuelle est loin d'être terminée et de nombreux défis nous attendent. Ils nous imposeront une responsabilité considérable en tant que dépositaires de l'épargne, détenteurs d'actions et d'obligations, ainsi que participants à nos sociétés en pleine mutation. Je reste convaincu que nous sommes à la hauteur du défi à venir.