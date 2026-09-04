Les rendements obligataires reculent et les actions remontent, les déclarations de Waller (Fed) tempérant les anticipations de hausse des taux

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(Mises à jour avec les cours de clôture des marchés américains)

* Le yen s'apprécie de plus de 2 % face au dollar

* Le rendement des obligations américaines à 10 ans recule après les déclarations de Waller

* Les principaux indices de Wall Street clôturent en hausse de plus de 1 %

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les marchés boursiers ont rebondi tandis que les rendements obligataires ont reculé jeudi, les déclarations du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller ayant laissé entrevoir une volonté de faire preuve de patience quant à la hausse des taux d’intérêt.

Le yen japonais a bondi de 2 % par rapport au dollar américain JPY= , les traders ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt de la Banque du Japon.

M. Waller, s’exprimant lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker , a déclaré que si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux d’intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Les anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed mi-septembre ont reculé à la suite de ces commentaires; le marché table désormais sur une probabilité d’environ 50 % d’une hausse, contre environ 63 % lors de la séance précédente, selon le CME FedWatch.

En début de semaine, les rendements obligataires mondiaux ont bondi alors que les craintes inflationnistes s’intensifiaient, les cours du pétrole ayant flambé après la plus forte recrudescence depuis juillet de la guerre américano-israélienne contre l’Iran . Jeudi, le vice-président américain JD Vance a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’envisageaient pas d’entamer des négociations avec l’Iran tant que Téhéran ne cesserait pas d’attaquer les navires marchands dans le détroit d’Ormuz.

"Les commentaires du gouverneur de la Fed, Waller, contribuent à un rebond général des marchés dans leur ensemble", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 3,8 points de base, s'acheminant vers sa plus forte baisse depuis le 25 août, à 4,756 %. Mercredi, le rendement de ce titre avait atteint 4,818 %, son plus haut niveau depuis le 1er novembre 2023. Plus tôt dans la journée, les rendements des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR avaient reculé de 2 points de base, à 3,353 %.

Les données économiques américaines publiées ce jour ont conforté l’idée selon laquelle le marché de l’emploi est certes atone, mais stable; les investisseurs attendent toutefois avec impatience le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, qui sera publié vendredi, pour en savoir davantage. Le rapport sur l’emploi du mois d’août devrait indiquer que l’économie américaine a créé 56 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage restant stable à 4,1 %.

La baisse des rendements obligataires a stimulé les actions. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 624,16 points, soit 1,18 %, à 53 686,11, le S&P 500 .SPX a gagné 81,11 points, soit 1,06 %, à 7 747,71 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 366,23 points, soit 1,40 %, à 26 584,06.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 11,87 points, soit 1,04 %, à 1 154,74. Les actions européennes ont également progressé, mettant fin à une série de trois séances consécutives de baisses. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,5 % à 649,1, se redressant après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis un mois.

Parmi les valeurs en baisse de la journée figurait toutefois le fabricant de puces Broadcom AVGO.O , dont l'action a chuté de 2,7 % après la publication de prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

LE YEN S'ENVOLE SUR LES PARIS D'UNE HAUSSE DES TAUX

La hausse soudaine et brutale du yen face au dollar mercredi a alimenté les spéculations selon lesquelles les autorités japonaises seraient intervenues pour soutenir la devise, mais les analystes ont souligné que les données de la Banque du Japon (BOJ) ne faisaient état d’aucune intervention officielle à l’origine de ce mouvement.

Jeudi, le principal responsable japonais des questions monétaires, Atsushi Mimura, a déclaré qu’il restait vigilant face à l’évolution des marchés des changes, avertissant qu’il n’était pas encore serein face aux récentes fluctuations du yen.

Les marchés anticipent désormais à 75 % une hausse de 25 points de base des taux de la Banque du Japon ce mois-ci, certains traders spéculant même sur la possibilité d’une hausse encore plus importante. Une hausse supplémentaire en octobre est également envisagée, bien qu’elle soit jugée peu probable.

Le yen japonais a clôturé en hausse de 2,08 %, à 155,47 pour un dollar. Il se rapproche du niveau de 155,21, qui correspondait au plus haut atteint par le yen après l’intervention de juillet.

Le dollar américain a accentué ses pertes à la suite des commentaires de M. Waller. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,69 % à 98,91, tandis que l’euro progressait de 0,41 % à 1,1634 dollar.

Mercredi, le président de la Fed de New York , John Williams, a déclaré que la hausse des rendements obligataires à long terme reflétait la solidité de l’économie plutôt que des craintes inflationnistes, ajoutant qu’il continuait à recueillir des informations pour étayer sa prochaine décision de politique monétaire.

"Il y a actuellement de nombreux courants contraires sur le marché obligataire", a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts.

"D'une part, les gouverneurs de la Fed expriment leurs opinions en l'absence d'indications prospectives de la part du président de la Fed, Kevin Warsh. D'autre part, de nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs affirment, à l'inverse, qu'il s'agit probablement d'une opportunité d'achat d'obligations, dans la mesure où le montant total de la dette ne semble pas poser de problème."

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé: les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont reculé de 11 cents, soit 0,12 %, pour clôturer à 95,52 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont progressé de 29 cents, soit 0,32 %, pour clôturer à 91,30 dollars. Les deux contrats avaient atteint plus tôt dans la séance leur plus haut niveau depuis six semaines.

L'or au comptant a progressé de 1,99 % à 4.473,40 dollars l'once.