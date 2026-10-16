Les rendements des obligations d'État japonaises rebondissent alors que l'aversion au risque s'atténue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Junko Fujita

Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi, se redressant après les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, alors que le sentiment d'aversion au risque suscité par les difficultés financières de CoreWeave s'est atténué.

* Le rendement de référence des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a progressé de 1,5 point de base (pb) pour s'établir à 2,935 %, après avoir reculé de 3,5 pb à 2,885 % plus tôt dans la séance. Les rendements évoluent à l'inverse des cours des obligations

* Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* “Un sentiment d’aversion au risque excessif prévalait lors de la séance précédente, mais celui-ci s’est atténué”, a déclaré Katsutoshi Inadome, stratège senior chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management

* Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté pendant les échanges asiatiques, ce qui a facilité la vente des obligations d’État japonaises par les investisseurs, a expliqué M. Inadome

* Les actions CRWV.O et les obligations de CoreWeave, une entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA, ont chuté en début de semaine, dans le cadre de l’une des crises de confiance les plus profondes jamais observées chez les investisseurs, alors que le développement de l’IA est de plus en plus alimenté par l’endettement, ce qui a déclenché une chute mondiale des valeurs liées à l’IA

* Le rendement à deux ans JP2YTN=JBTC a progressé de 1,5 point de base pour s’établir à 1,92 %

* Le rendement des obligations d'État japonaises (JGB) à 20 ans JP20YTN=JBTC a augmenté de 3 points de base, à 3,815 %