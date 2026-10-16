"Plus difficile de travailler avec Zelensky qu'avec Poutine" : Donald Trump tourne encore un peu plus le dos à l'Ukraine

"Tout ce que fait" Volodymyr Zelensky, "c'est de faire grimper les prix mondiaux du pétrole", a dénoncé le président américain.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump à New York, aux États-Unis, le 22 septembre 2026. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

"Je ne l'aime pas beaucoup". Donald Trump a de nouveau haussé le ton face à Volodymyr Zelensky, estimant jeudi 15 octobre que la reprise par l'Ukraine des frappes sur les raffineries russes -annoncée un peu plus tôt par le président ukrainien- était une "honte".

"Je pense que c'est une honte", a déclaré le président américain à la chaîne Newsmax , qui l'interrogeait sur l'annonce de cette reprise plus tôt dans la journée. "Il y a beaucoup d'autres cibles" possibles, a-t-il ajouté. "Je pense qu'il est plus difficile de travailler avec Zelensky qu'avec Poutine", a-t-il lancé.

"Tout ce que fait" Volodymyr Zelensky, "c'est de faire grimper les prix mondiaux du pétrole" , a attaqué Donald Trump, sur fond de regain des tensions entre Washington et Kiev, qui s'est inquiété de la pérennité du soutien américain, voire d'une aide des États-Unis à l'égard de la Russie.

Zelensky, "pas le bon type pour trouver un accord"

Plus tôt jeudi, Volodymyr Zelensky a déclaré au Financial Times que la trêve des frappes ukrainiennes contre les raffineries russes était "levée", défiant l'annonce d'une trêve énergétique par Donald Trump pour laquelle Moscou n'avait pas donné son accord.

"Quand vous frappez des raffineries de diesel, (...) vous ne rendez pas service au monde", a insisté Donald Trump.

"Zelensky n'est pour nous pas le bon type pour trouver un accord", a encore dénoncé le président américain à Newsmax: "Il dit qu'il veut trouver un accord, mais il ne veut pas. Je ne l'aime pas beaucoup."