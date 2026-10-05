Les rendements des bons du Trésor pèsent lourdement à l'approche de la saison des résultats bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq en tête, en hausse d'environ 1 %

* Le secteur des matériaux mène la hausse sectorielle du S&P 500; seul le secteur immobilier recule

* Le dollar s'apprécie; l'or recule; le bitcoin chute; le brut américain baisse de plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,34 %

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LES RENDEMENTS DES BONDS DU TRÉSOR PRENNENT DE L'IMPORTANCE À L'APPROCHE DE LA SAISON DES RÉSULTATS BANCAIRES

Alors que la saison des résultats approche à grands pas, les plus grandes banques américaines viennent de connaître leur mois le plus faible depuis mars, dans un contexte de vente massive sur le marché obligataire. Dans ce contexte, Erika Najarian, analyste chez UBS, a publié une note de recherche visant à déterminer s’il est « temps de se replonger » dans les valeurs bancaires ou si le secteur a atteint son pic.

L’indice des banques du S&P 500 .SPXBK a chuté d’environ 7,5 % en septembre, enregistrant ainsi sa plus forte baisse mensuelle depuis mars, contre un recul de 0,5 % pour l’indice S&P 500 .SPX .

L’indice bancaire est en hausse de 0,5 % ce lundi, après ce que Mme Najarian a qualifié de rapport sur l’emploi de septembre « à la Boucle d’Or »: pas assez morose pour susciter des craintes concernant l’économie ou la consommation, ni assez dynamique pour « alimenter la récente déroute du marché obligataire ».

L’analyste a rappelé que, dans un contexte récent, « dès que le rendement des obligations à 10 ans atteint environ 5 %, la hausse des rendements a tendance à avoir un impact négatif sur les multiples boursiers ».

Ainsi, pour rétablir un sentiment positif à l’égard des valeurs bancaires, Mme Najarian estime que les investisseurs ont besoin d’être rassurés sur le fait que le pipeline des marchés de capitaux reste solide, que la croissance des prêts est « globalement intacte » même si elle affiche un ralentissement par rapport au premier semestre, et que « les coûts des dépôts n’accélèrent pas au-delà des attentes du marché ».

Dans cette optique, l’analyste a examiné individuellement certaines des plus grandes banques.

Concernant Citigroup C.N , elle note que le titre a reflété la plus grande déception depuis la dernière saison des résultats, la banque ayant réitéré ses prévisions d’un rendement des fonds propres tangibles de 10 à 11 %, alors qu’il s’élevait à environ 13 % au premier semestre. Ainsi, alors que l’action se négocie actuellement en dessous de 130 dollars, Mme Najarian estime qu’« une réaffirmation de la trajectoire vers une rentabilité accrue pourrait suffire à stimuler le titre à court terme ».

Quant à Morgan Stanley MS.N , l’analyste indique que ses prévisions pour le troisième trimestre sont inférieures au consensus. Elle souligne qu’une chute du marché obligataire est préjudiciable aux actions des entreprises axées sur les marchés de capitaux, car « rien n’est plus décourageant pour les perspectives d’activité future qu’un marché obligataire en difficulté ». Mais l’analyste fait valoir que, le titre s’échangeant actuellement à moins de 190 dollars, les attentes semblent modestes et qu’elle s’attend à ce que MS bénéficie de « la vigueur persistante des actions, des méga-introductions en bourse en perspective et de la poursuite de la dynamique de son activité de gestion de patrimoine ».

De manière générale, Mme Najarian estime donc que « les investisseurs seront attentifs à tout commentaire de la direction sur l’impact des taux à long terme sur la dynamique de l’activité ». À moyen terme, l’analyste ajoute toutefois que « tout signe indiquant que les taux à long terme ont atteint leur pic sera favorable aux actions bancaires ».

(Sinéad Carew)

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