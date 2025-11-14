 Aller au contenu principal
Les rendements de Walmart sous Doug McMillon figurent parmi les plus solides des directeurs généraux récemment partis
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paolo Laudani

De nombreux changements ont eu lieu parmi les directeurs généraux au cours des 18 derniers mois, et l'annonce par Walmart que son directeur général Doug McMillon prendra sa retraite en janvier n'est que la dernière en date.

Les performances de ces entreprises ont été variables, mais celles de Walmart ont été parmi les plus fortes.

Une analyse Reuters des entreprises qui ont changé de direction au cours des 18 derniers mois, notamment Nestlé

NESN.S et Starbucks SBUX.O , montre quelles sont celles qui ont réalisé les meilleurs résultats sous le mandat de leurs directeurs généraux.

En termes totaux annualisés, la société qui a offert les meilleurs rendements à ses actionnaires est Pandora PNDORA.CO .

Sous la direction d'Alexander Lacik, aux commandes depuis février 2019, la marque de bijoux danoise a affiché des rendements totaux annualisés de 17%, calculés depuis la veille de l'entrée en fonction du directeur général jusqu'au 14 novembre 2025.

En septembre , la société a annoncé que Lacik prendrait sa retraite en mars prochain et que Berta de Pablos-Barbier, responsable du marketing, lui succéderait. Walmart arrive en deuxième position sur la liste. Son rendement total annualisé s'est élevé à 15 % au cours de la décennie écoulée depuis janvier 2014 sous la direction de McMillon. Le directeur général, qui sera remplacé par le chef de la division américaine John Furner, a rejoint l'entreprise en janvier 2014 . La marque allemande de vêtements de sport Puma PUMG.DE , qui, sous la direction d'Arne Freundt, a enregistré un rendement total annualisé négatif de 36,6 %, est à la traîne dans ce tableau de bord des directeurs généraux. Il a été remplacé en avril par l'ancien directeur des ventes d'Adidas

ADSGn.DE , Arthur Hoeld. Si l'on considère le rendement total, le groupe de luxe français Kering PRTP.PA remporte la palme, car il a généré un rendement total de 520 % pour ses actionnaires au cours des 20 dernières années, avec François-Henri Pinault à la tête de l'entreprise entre mars 2005 et septembre de cette année .

Walmart arrive en deuxième position avec 419 %, tandis que le groupe de boissons Diageo DGE.L , Nike NKE.N et le fabricant de KitKat, Nestlé, figurent parmi les plus mauvais élèves.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

