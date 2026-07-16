Les rendements de la zone euro progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix) par Alun John

L'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne et des États-Unis s'est établi à son plus bas niveau depuis un mois jeudi, alors que l'escalade des combats dans le Golfe a fait grimper les rendements de la zone euro cette semaine, tandis que des données d'inflation plus modérées ont permis de contenir les rendements des bons du Trésor américain.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, référence pour la zone euro, était en hausse de 3 points de base à 3,135%, son plus haut niveau depuis le 20 mai. DE10YT=RR

Il a progressé de 10 points de base cette semaine et de 28 points de base en juillet, les opérateurs craignant que la nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz ne fasse grimper l'inflation et ne contraigne la Banque centrale européenne à relever ses taux de manière plus agressive, tout en pesant sur la croissance économique à long terme.

Les prix de référence du gaz en Europe se sont stabilisés jeudi, mais avaient atteint la veille leur plus haut niveau depuis 15 semaines TFMBMc1 . Le Brent a également légèrement reculé, à 84,90 dollars le baril. LCOc1 EU/NG O/R

Les marchés estiment actuellement à environ 90% la probabilité d'une hausse des taux de la BCE lors de sa réunion de septembre — ce qui serait sa deuxième cette année après celle de juin — et considèrent qu'il y a de fortes chances qu'une troisième hausse intervienne d'ici la fin de l'année.

Une hausse des taux lors de la réunion de la semaine prochaine semble peu probable, mais en raison de la remontée des prix de l'énergie, “ les responsables de la BCE devraient se sentir plus à l'aise pour adopter un ton un peu plus belliciste que cela n'aurait été le cas il y a quelques semaines ”, a déclaré Henry Cook, économiste européen chez MUFG.

“ Le communiqué conservera probablement sa souplesse habituelle — en fonction des données et réunion par réunion — mais nous nous attendons à ce que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, laisse entendre qu'un nouveau resserrement est à prévoir si les prix de l'énergie restent élevés. ”

Jeudi, les obligations allemandes à court terme, sensibles aux taux d'intérêt, évoluaient en phase avec le rendement de référence à 10 ans, le rendement à 2 ans progressant de 3 points de base à 2,75%. DE2YT=RR

RÉTRÉCISSEMENT DE L'ÉCART ENTRE LE BUND ET LE TREASURY

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établissait à 4,57%, en hausse de 3 points de base sur la journée, mais stable sur la semaine, et en hausse de 15 points de base sur le mois. US10YT=RR Les États-Unis sont moins exposés à l'énergie provenant du Golfe que l'Europe, et les traders ont réduit leurs paris sur des hausses imminentes des taux de la Réserve fédérale après la publication, cette semaine, de chiffres d'inflation plus faibles que prévu tant pour l'inflation à la consommation que pour l'inflation à la production .

L'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne et des États-Unis s'établissait à 143 points de base, soit à peu près son plus bas niveau depuis début juin. Il avait atteint 157 points de base fin juin, lorsque les obligations d'État européennes se raffermissaient sur fond de signes indiquant la reprise des flux de pétrole et de gaz via le détroit d'Ormuz, tandis que les opérateurs estimaient que la Fed pourrait devoir relever ses taux prochainement. DE10US10=R

Les écarts au sein de la zone euro sont restés pratiquement inchangés, l'écart entre les obligations allemandes et italiennes à 10 ans s'établissant à 78 points de base et celui entre les obligations allemandes et françaises à 10 ans à 79 points de base. DE10IT10=RR DE10FR10=RR