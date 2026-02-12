Les rendements augmentent, les actions américaines finissent en légère baisse alors que la croissance de l'emploi bondit en janvier

Les actions américaines ont terminé en légère baisse tandis que les rendements du Trésor ont augmenté mercredi après que les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en janvier, ce qui pourrait rendre plus difficile pour la Réserve fédérale de continuer à réduire les taux cette année. Le dollar a progressé par rapport aux principales devises après la publication du rapport sur l'emploi, mais il a baissé par rapport au yen japonais. Le Bureau américain des statistiques du travail, dans son rapport retardé par le shutdown, a déclaré que 130 000 emplois ont été ajoutés aux emplois non agricoles en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70 000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été légèrement révisés à la baisse. Le taux de chômage a baissé à 4,3 %, contre 4,4 % en décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %. "Nous assistons à des fluctuations importantes sur des données clés", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Il y a beaucoup de confusion sur ce marché et pour les investisseurs en général", a-t-il ajouté. "Il est certain que le mois de mars n'est pas à l'ordre du jour" en ce qui concerne la réduction des taux d'intérêt. Les décideurs de la Fed semblaient susceptibles de maintenir les taux plus longtemps après la publication des données. Les attentes du marché pour une réduction de la Fed d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale avaient augmenté jusqu'à environ 20 % avant les données sur l'emploi, mais ont reculé après le rapport sur l'emploi et se situaient à environ 8 %, selon l'outil FedWatch de CME. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 66,74 points, soit 0,13%, à 50.121,40, le S&P 500 .SPX a perdu 0,34 point à 6.941,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 36,01 points, soit 0,16%, à 23.066,47. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 0,85 point ou 0,08%, à 1.055,57, et a atteint un nouveau record. Les actions européennes ont également atteint un niveau record. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,1% à 621,58 points, et a également marqué un record intrajournalier. Les gains enregistrés par les valeurs liées aux matières premières ont compensé la faiblesse des valeurs technologiques et financières. Le yen a prolongé son récent rallye, marquant un changement potentiel dans l'esprit des investisseurs depuis la victoire écrasante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi lors des élections de dimanche. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,02% à 152,79. Contre le franc suisse CHF= , le dollar a gagné 0,29% à 0,77. L'euro EUR= est en baisse de 0,1% à 1,1882 $. Dans les autres devises, le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis trois ans après que le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, ait déclaré que l'inflation était trop élevée et que les responsables politiques s'engageaient à faire tout ce qui était nécessaire pour la juguler. Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 0,88% par rapport au billet vert à 0,7136 $. Le rendement du billet de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a augmenté de 2,7 points de base à 4,1172% après avoir atteint un sommet de 4,206%. Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, les investisseurs s'inquiétant de l'escalade des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Le pétrole brut américain CLc1 a gagné 67 cents pour s'établir à 64,63 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 60 cents pour s'établir à 69,40 dollars. L'or au comptant XAU= a grimpé de 1,32% à 5 089,35 dollars l'once.