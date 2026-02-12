 Aller au contenu principal
Les rendements augmentent, les actions américaines finissent en légère baisse alors que la croissance de l'emploi bondit en janvier
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 00:11

Les actions américaines ont
terminé en légère baisse tandis que les rendements du Trésor ont
augmenté mercredi après que les données ont montré que
l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois  que
prévu en janvier, ce qui pourrait rendre plus difficile pour la
Réserve fédérale de continuer à réduire les taux cette année.
    Le dollar a progressé par rapport aux principales devises
après la publication du rapport sur l'emploi, mais il a baissé
par rapport au yen japonais. 
    Le Bureau américain des statistiques du travail, dans son
rapport retardé par le shutdown, a déclaré que 130 000 emplois
ont été ajoutés aux emplois non agricoles en janvier, bien
au-delà des prévisions d'une augmentation de 70 000, alors que
les chiffres de novembre et de décembre ont été légèrement
révisés à la baisse. 
    Le taux de chômage a baissé à 4,3 %, contre 4,4 % en
décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %.
    "Nous assistons à des fluctuations importantes sur des
données clés", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de
Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.
    "Il y a beaucoup de confusion sur ce marché et pour les
investisseurs en général", a-t-il ajouté. "Il est certain que le
mois de mars n'est pas à l'ordre du jour" en ce qui concerne la
réduction des taux d'intérêt.
Les décideurs de la Fed semblaient  susceptibles de
maintenir les taux plus longtemps après la publication des
données. Les attentes du marché pour une réduction de la Fed
d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la
banque centrale avaient augmenté jusqu'à environ 20 % avant les
données sur l'emploi, mais ont reculé après le rapport sur
l'emploi et se situaient à environ 8 %, selon l'outil FedWatch
de CME.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 66,74 points,
soit 0,13%, à 50.121,40, le S&P 500  .SPX  a perdu 0,34 point à
6.941,47 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 36,01 points,
soit 0,16%, à 23.066,47.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 0,85 point ou 0,08%, à 1.055,57, et a atteint un
nouveau record.
Les actions européennes ont également atteint un niveau record.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a terminé en hausse de
0,1% à 621,58 points, et a également marqué  un record
intrajournalier. Les gains enregistrés par les valeurs liées aux
matières premières ont compensé la faiblesse des valeurs
technologiques et financières. 
    Le yen a prolongé son récent rallye, marquant un changement
potentiel dans l'esprit des investisseurs depuis la victoire
écrasante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi lors
des élections de dimanche.
Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,02%
à 152,79. Contre le franc suisse  CHF= , le dollar  a
gagné 0,29% à 0,77. L'euro  EUR=  est en baisse de 0,1% à 1,1882
$.
    Dans les autres devises, le dollar australien a atteint son
plus haut niveau depuis trois ans après que le gouverneur
adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, ait
déclaré que l'inflation était trop élevée et que les
responsables politiques s'engageaient à faire tout ce qui était
nécessaire pour la juguler. Le dollar australien  AUD=  s'est
renforcé de 0,88% par rapport au billet vert à 0,7136 $.
Le rendement du billet de référence  du Trésor américain à
10 ans  US10YT=TWEB  a augmenté de 2,7 points de base à 4,1172%
après avoir atteint un sommet de 4,206%.
    Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole
ont augmenté, les investisseurs s'inquiétant de l'escalade des
tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Le pétrole brut
américain  CLc1  a gagné 67 cents pour s'établir à 64,63 dollars
le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut
Brent  LCOc1  ont augmenté de 60 cents pour s'établir à 69,40
dollars. L'or au comptant  XAU=  a grimpé de 1,32% à 5 089,35
dollars l'once.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

