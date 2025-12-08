Les rendements américains et le dollar augmentent après le tremblement de terre au Japon ; les investisseurs envisagent une baisse des taux d'intérêt de la Fed cette semaine

Les actions de Wall Street en baisse en début de séance

La Fed devrait réduire ses taux mercredi

Les taux devraient rester inchangés au Canada, en Suisse et en Australie

Les rendements du Trésor américain ont augmenté et le dollar s'est apprécié par rapport au yen japonais lundi, les investisseurs évaluant l'impact potentiel d'un fort tremblement de terre au Japon, tandis que les principaux indices boursiers étaient légèrement en baisse. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,6 a secoué le nord-est du Japon, provoquant des alertes au tsunami et des ordres d'évacuation pour les habitants. Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Japan EWJ.P était en baisse de 0,7%. Le dollar était en hausse de 0,4% contre le yen JPY= . L'élément clé de cette semaine sera l' annonce de la Réserve fédérale mercredi. Une réduction des taux d'intérêt est largement attendue, mais certains stratèges pensent que le comité de politique de la Fed pourrait être fortement divisé.

Certains investisseurs ont spéculé sur le fait que la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de mémoire récente. Le Comité fédéral de l'open market n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Les investisseurs se sont préparés à recevoir des signaux d'un cycle d'assouplissement plus doux que prévu. Les attentes selon lesquelles la Fed réduira son taux directeur de 25 points de base s'élèvent à 87,4 %, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les marchés évaluaient à moins de 30 % la probabilité d'une réduction, jusqu'à ce que les commentaires des responsables de la Fed au cours des dernières semaines entraînent un renversement des attentes. "Le marché pourrait s'attendre à ce que la Fed indique qu'après cette baisse des taux, il pourrait y avoir une pause au premier trimestre 2026, bien que je n'y souscrive pas", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

RETARD DE LA DÉCISION SUR LES TAUX AU JAPON? Le dollar s'est apprécié par rapport au yen après l'annonce du tremblement de terre au Japon. En fonction de l'étendue des dégâts causés par le tremblement de terre, la Banque du Japon pourrait retarder la hausse des taux prévue pour la semaine prochaine, selon les analystes.

La prochaine réunion de politique monétaire de la BOJ est prévue pour les 18 et 19 décembre 2025, la décision de politique monétaire et la déclaration étant attendues le deuxième jour. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT-TWEB a augmenté de 4,9 points de base à 4,188% après avoir atteint 4,19%, son niveau le plus élevé depuis le 26 septembre, et était sur la bonne voie pour une troisième session consécutive de gains.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 159,43 points, soit 0,33%, à 47.796,26, le S&P 500 .SPX a perdu 21,37 points, soit 0,30%, à 6.849,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 40,44 points, soit 0,17%, à 23.537,69. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,64 points, soit 0,26%, à 1 008,09.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,11%.

Plus tôt, le Nikkei .N225 japonais a augmenté de 90,07 points, soit 0,18%, à 50 581,94. Le conflit diplomatique entre Pékin et Tokyo s'est aggravé après qu'un porte-avions chinois a lancé d'intenses opérations aériennes près du Japon au cours du week-end. Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont prêtes à rester stables. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative. Une série de données économiques positives a conduit les marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à tabler sur une hausse des taux pour la fin de l'année 2026.

Dans le secteur de l'énergie, le brut américain CLc1 a chuté de 1,53% à 59,16 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 62,81 dollars le baril, en baisse de 1,47% sur la journée.