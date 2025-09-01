Les rendements à long terme de la zone euro grimpent avec les inquiétudes sur la dette

drapeau union européenne (Crédits: Pixabay - pixel2013)

Les rendements des obligations à long terme de la zone euro sont orientés à la hausse lundi, le rendement à 30 ans de l'Allemagne atteignant même un pic de 14 ans, alors que les investisseurs continuent de s'inquiéter des niveaux de la dette publique dans le monde.

Le rendement allemand à 30 ans DE30YT=RR a augmenté de 3 points de base lundi matin pour atteindre 3,378%, son plus haut niveau depuis août 2011.

Le rendement français à 30 ans FR30YT=RR , qui grimpe de 2 points de base lundi à 4,4479%, évolue aussi à ses plus hauts de 14 ans.

Le rendement du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR a quant à lui grimpé de 4 points de base vendredi à 4,9295%.

Plus globalement, les rendements des obligations à long terme de la zone euro ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis cinq mois en août avec les craintes concernant l'accroissement des dettes publique dans les économies développées.

Le rendement allemand à 10 ans DE10YT=RR , la référence pour les obligations de la zone euro, est en hausse lundi, prenant 2 points de base à 2,75 %.

La situation politique française, où le premier ministre François Bayrou a demandé un vote de confiance le 8 septembre sur la question des finances publiques inquiète particulièrement les investisseurs car la très grande majorité des analystes s'attendent à ce que son gouvernement tombe au détriment de la réduction de la dette française et des perspectives de croissance du pays.

La situation pèse en outre sur le spread entre la France et l'Allemagne, l'écart entre les rendements des obligations allemandes et françaises à 10 ans DE10FR10=RR , qui frôle les 80 points de base lundi matin.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a indiqué lundi qu'elle examinait très attentivement les écarts de rendement des obligations françaises, mais que la France n'était pas actuellement dans une situation qui nécessiterait une intervention du Fonds monétaire international (FMI).

(Rédigé par Jaspreet Kalra à Bombay ; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)