Esso, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 1er septembre 2025

(AOF) - Esso (+1,59% à 98,85 euros)

Esso rebondit sur fond de hausse du cours du Brent. Les inquiétudes concernant la hausse de la production de pétrole et l'impact des tarifs américains sur la demande l'emportent sur les perturbations de l'approvisionnement causées par l'intensification des frappes aériennes russes sur l'Ukraine.

=/ Points-clés /=

Raffineur et distributeur de pétrole créé en 1946 opérant 1/3 des capacités de raffinage françaises ;

- Revenus de 19,2 Md€, réalisés à 85 % en France par 800 stations-services et 2 raffinerie, à Fos-sur-Mer et Gravenchon ;

- Modèle d’affaires de transformation des activités :

- articulation des chaînes de valeur entre actifs industriels raffinant une quinzaine de millions de tonnes de pétrole brut par an et logistique de distribution,

- montée en puissance de l’offre de services nécessaires à la transition énergique ;

- Capital contrôlé à 82,9% par ExxonMobil, Charles Amyot étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’outil industriel sur la raffinerie de Gravenchon avec une montée du traitement de l’hydrogène, de la biomasse et des déchets aux dépens du pétrole brut,

- process industriel fondé sur le CCUS (capture et stockage de CO2) débouchant sur l’offre, à partir de 2040, de matières premières pour la chimie, d’huiles de base et de bitumes « bio »,

- solidité financière, renforcée par la cession des activités du sud de la France à même d’assurer la transformation de l’outil industriel et de la logistique,

- innovation au service de la transition énergétique nourrie des recherches et technologies d’ExxonMobil, des partenariats et des projets publics Zibac ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- obligation commune aux raffineurs européens et intégrée dans le modèle d’affaires,

- d’ici 2025, offre de + 160 000 tonnes de carburants liquides bas carbone par an, y compris les SAF pour l’aviation,

- vers la captation annuelle de 3 millions de tonnes de CO2 dans le cadre du consortium ECO2-Normandy sur l’Axe Seine ;

- Soutien à la transformation des activités de la stratégie publique française favorisant les CCUS et l’hydrogène par le biais de subventions et/ou couverture de risques ;

- Bilan non endetté : 2,25 Mds€ de capitaux propres et position financière nette de 1,5 Md€ dopée par la cession de Fos sur Mer.

=/ Défis /=

- Sensibilité de la rentabilité aux variations de stocks et aux cours du pétrole ;

- Renforcement de la marque Esso en France après la conversion des stations BP, doublant sa part de marché et la hissant au 2ème rang des marques sur autoroutes ;

- Vers la réalisation de projets de réduction de consommation d’énergie et diversification de la production vers des produits moins carbonés à forte valeur ajoutée en tirant profit de l’arrêt pour maintenance de la raffinerie de Gravenchon ;

- Absence d’objectifs chiffrés ;

- Dividendes 2024 en forte hausse : stable à 3 € pour l’ordinaire et en forte hausse à 50 € pour l’exceptionnel, payés en juillet.