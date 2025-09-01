 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,17
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
information fournie par TEC 01/09/2025 à 12:39

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 20.62 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 17.54 EUR, puis à 16.92 EUR et la résistance est à 20.63 EUR, puis à 21.24 EUR.


Dernier cours : 18.82
Support : 17.54 / 16.92
Resistance : 20.63 / 21.24
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable

MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable

Valeurs associées

MANITOU BF
18,7400 EUR Euronext Paris -0,43%
COPYRIGHT 2025 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2025 à 12:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    STELLANTIS (Milan) : Opportunité technique
    information fournie par TEC 01.09.2025 13:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

  • Des traders devant le tableau de l'indice boursier allemand DAX à Francfort
    L'Europe dans le vert à mi-séance au début d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 01.09.2025 13:20 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes sont dans le vert lundi à mi-séance, alors que les investisseurs digèrent la publication des chiffres des indices PMI et continuent d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que ... Lire la suite

  • La ministre française de l'Éducation Elisabeth Borne (à gauche) accueille les élèves arrivant à l'école élémentaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe après les vacances d'été, à Paris, le 1er septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    C'est la rentrée pour les élèves français, sauf dans les Bouches-du Rhône et le Var
    information fournie par AFP 01.09.2025 13:11 

    "Je voulais rester en vacances", mais "je suis contente de retrouver mes copines" lance Jeanne, 8 ans, devant son école de Courbevoie. Près de 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée lundi, marquée par des nouveautés et des questions sur la situation gouvernementale. ... Lire la suite

  • C'est la rentrée pour les élèves français, sauf dans les Bouches-du-Rhône et le Var
    C'est la rentrée pour les élèves français, sauf dans les Bouches-du-Rhône et le Var
    information fournie par AFP Video 01.09.2025 13:05 

    Près de 12 millions d'élèves font leur rentrée lundi en France. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, pas de retour en classe avant le 2 septembre, en raison d'une vigilance orange liée à des risques de très fortes pluies.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank