« Les relations entre les États-Unis et Taïwan n'ont jamais été aussi solides », déclare le chef de la diplomatie à Taipei

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Les relations entre les États-Unis et Taïwan n’ont « jamais été aussi solides » et Taïwan contribue à la réindustrialisation des États-Unis grâce à ses investissements dans le secteur technologique, a déclaré lundi le plus haut responsable diplomatique américain à Taipei.

Bien que les États-Unis, comme la plupart des pays, n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, revendiqué par la Chine, ils constituent le principal soutien international et fournisseur d’armes de l’île.

Les entreprises taïwanaises ont investi des milliards de dollars aux États-Unis, à commencer par l'investissement de 265 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars réalisé par TSMC

2330.TW dans l'État de l'Arizona .

S’exprimant lors d’un événement organisé en amont du salon SEMICON consacré aux puces électroniques, qui se tiendra cette semaine à Taipei et auquel participeront des dirigeants d’entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , Raymond Greene, ambassadeur de facto des États-Unis à Taipei, a salué les relations bilatérales.

« Nos liens avec Taïwan n’ont jamais été aussi solides, d’autant plus que notre coopération s’intensifie dans les secteurs de la haute technologie et de l’industrie de pointe », a-t-il déclaré, soulignant que l’année dernière avait été une année record pour les investissements directs étrangers de Taïwan aux États-Unis.

« Taïwan contribue à la réindustrialisation des États-Unis, à commencer par des investissements en Arizona et au Texas, et les entreprises américaines développent leurs partenariats technologiques en s’implantant à Hsinchu et à Taipei », a ajouté M. Greene, faisant référence au principal pôle taïwanais des semi-conducteurs.

Le président américain Donald Trump a parfois critiqué Taïwan pour avoir « volé » le marché américain des semi-conducteurs, une perception que le gouvernement taïwanais juge injuste , alors même qu’il a soutenu ses entreprises pour qu’elles augmentent leurs investissements aux États-Unis.

S’exprimant lors du même événement que M. Greene, un responsable du ministère américain du Commerce chargé de superviser le programme gouvernemental visant à stimuler la production nationale de semi-conducteurs, appelé « CHIPS Act », a déclaré que ce plan « garantissait la prospérité et l’innovation américaines pour les décennies à venir ».

« Le président Trump et son administration se sont engagés non seulement à rapatrier la production de semi-conducteurs, mais aussi à créer des emplois aux États-Unis et à bâtir les carrières qui font la grandeur de notre nation et de notre peuple », a déclaré Bill Frauenhofer, directeur exécutif chargé de l’investissement et de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs au ministère du Commerce.