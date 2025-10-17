Les régulateurs fédéraux approuvent la prolongation de la mise en service de l'usine GNL de Plaquemines par Venture Global

La FERC accorde des prolongations similaires à d'autres promoteurs

Plaquemines LNG vise une mise en service complète à la mi-2027

Venture Global invoque les défis posés par COVID pour justifier sa demande de prolongation

Les régulateurs fédéraux ont approuvé jeudi une demande de Venture Global VG.N pour plus de temps afin de maintenir son usine de GNL de Plaquemines en Louisiane dans une phase de mise en service avant de déclarer le début des opérations commerciales complètes, a montré un dépôt réglementaire.

La prolongation de la phase de mise en service permet à Venture Global de vendre le gaz naturel liquéfié sur le marché au comptant à des prix plus élevés que dans le cadre des contrats à long terme qui s'appliquent pendant la phase d'exploitation complète.

La Commission fédérale de régulation de l'énergie a déclaré que si deux des clients à long terme de Venture Global pour l'installation - Chevron CVX.N et Orlen PKN.WA - ont demandé à donner leur avis, aucun n'a soulevé d'objection à la demande de prolongation.

La semaine dernière, un tribunal d'arbitrage a estimé que Venture Global avait violé un accord conclu avec BP BP.L pour déclarer en temps utile les opérations commerciales de son usine distincte de Calcasieu Pass en Louisiane. Les actions du producteur de GNL ont chuté de 36 % au cours du mois dernier en raison de cette décision et de la baisse des frais de liquéfaction réalisés au cours du deuxième trimestre.

"Comme nous l'avons indiqué précédemment, cette demande d'extension de service est une étape procédurale standard", a déclaré Venture Global jeudi, ajoutant qu'elle n'était pas liée au calendrier prévu pour les livraisons commerciales.

La FERC a déjà accédé à des demandes similaires de la part d'autres promoteurs de projets.

Le mois dernier, Venture Global a demandé à la FERC de lui donner jusqu'au 31 décembre 2027 pour maintenir la centrale de Plaquemines en phase de mise en service , citant des problèmes, y compris des défis qui sont apparus pour la première fois pendant la pandémie de COVID. Le délai initial pour la mise en service de l'installation d'exportation de 27,2 millions de tonnes métriques par an était fixé au 30 septembre 2026.

Plaquemines LNG a prévu de mettre en service toutes ses installations de la phase 1 au cours du quatrième trimestre 2026, et les installations restantes de la phase 2 au milieu de l'année 2027.

Plaquemines est la deuxième plus grande installation de GNL aux États-Unis et, le mois dernier, elle a été responsable de près de 16 % des exportations totales de gaz super réfrigéré du pays.

Venture Global utilise généralement une stratégie qui consiste à construire rapidement ses usines pour vendre les cargaisons de mise en service à des prix plus élevés sur le marché au comptant pendant un certain temps avant que les opérations commerciales officielles ne démarrent avec des prix plus bas et à plus long terme.