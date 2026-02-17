Les régulateurs européens s'attaquent aux grandes entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des enquêtes menées en Espagne et en Irlande contre X et d'autres pour des images à caractère sexuel; paragraphes 25-26)

Ces dernières années, les régulateurs européens ont lancé une série d'enquêtes sur les grandes entreprises technologiques.

Voici quelques-unes des mesures prises:

ALPHABET GOOGL.O La Commission européenne a déclaré en décembre qu'elle avait ouvert une enquête antitrust pour déterminer si Google enfreignait les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation de contenus en ligne provenant d'éditeurs web et de YouTube à des fins d'intelligence artificielle. Le 5 septembre, la Commission a infligé à Google une amende antitrust de 2,95 milliards d'euros (3,46 milliards de dollars) pour des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de l'adtech. En septembre 2024, Google a gagné son recours contre une amende antitrust de 1,49 milliard d'euros imposée pour avoir entravé ses concurrents dans le domaine de la publicité pour les recherches en ligne. Une semaine plus tôt, Google avait perdu son combat contre une amende de 2,42 milliards d'euros infligée par les autorités antitrust de l'UE quelques années auparavant pour avoir utilisé son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur des rivaux européens plus petits. En septembre 2024, l'autorité britannique de la concurrence a provisoirement estimé que Google avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la publicité numérique pour restreindre la concurrence. Un mois plus tôt, elle avait commencé des enquêtes sur les collaborations d'Alphabet et d'Amazon avec la startup d'IA Anthropic. Le gendarme français de la concurrence a déclaré en mars 2024 avoir infligé à Google une amende de 250 millions d'euros pour des infractions liées aux règles de l'UE en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de ses relations avec les éditeurs de médias.

AMAZON AMZN.O L'office allemand des cartels a interdit à Amazon d'imposer des plafonds de prix aux détaillants en ligne sur sa place de marché allemande et a réclamé pour la première fois plusieurs millions d'euros que l'entreprise américaine aurait obtenus grâce à un comportement anticoncurrentiel. En novembre, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté une demande d'Amazon visant à supprimer sa désignation en tant que plateforme soumise à des exigences plus strictes en vertu des règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

APPLE AAPL.O L'autorité italienne de la concurrence a déclaré en décembre qu'elle avait infligé une amende de 98,6 millions d'euros à Apple et à deux de ses divisions pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles. En octobre 2025, deux associations de défense des droits civiques ont déposé une plainte auprès des autorités antitrust de l'UE concernant les conditions d'utilisation de l'App Store et des appareils. Le même mois, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a désigné Apple et Google comme ayant un "statut de marché stratégique", ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des changements spécifiques. Apple s'est vu infliger une amende de 500 millions d'euros et Meta une amende de 200 millions d'euros en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) (DMA) en avril 2025. Apple a perdu un appel en mars 2025 contre une évaluation réglementaire qui l'expose à des contrôles plus stricts en Allemagne. En septembre 2024, Apple a perdu la bataille contre une injonction des régulateurs de l'UE de payer 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande, dans le cadre d'une répression plus large contre les accords de complaisance. En juillet 2024, les régulateurs ont déclaré qu'Apple avait accepté d'ouvrir son système de paiement mobile "tap-and-go" à ses rivaux pour mettre fin à une enquête antitrust de l'UE. En mars 2024, Bruxelles a infligé à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros pour avoir entravé la concurrence de ses rivaux dans le domaine de la diffusion de musique en continu.

META META.O La Commission a ouvert une enquête antitrust à l'encontre de Meta en décembre concernant les fonctions d'intelligence artificielle de la plateforme de messagerie WhatsApp. Elle a infligé à Meta une amende de 797,72 millions d'euros en novembre 2024 pour des pratiques abusives profitant à Facebook Marketplace, et l'a accusée en juillet 2024 de ne pas s'être conformée à la DMA dans son nouveau modèle publicitaire "pay or consent" (paiement ou consentement).

MICROSOFT MSFT.O En juin 2024, la Commission a accusé Microsoft d'avoir illégalement regroupé son application de chat et de vidéo Teams avec son produit Office.

TIKTOK Le 6 février, les régulateurs technologiques de l'UE ont accusé l'application de médias sociaux d'enfreindre les règles relatives au contenu en ligne en raison de ses fonctions addictives et ont déclaré qu'elle pourrait devoir modifier sa conception sous peine de se voir infliger une amende. La Commission européenne a déclaré en octobre 2025 que TikTok et Meta n'avaient pas respecté l'obligation d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques dans le cadre du DSA (règlement sur les services numériques), selon des conclusions préliminaires. TikTok a été accusé en mai de ne pas s'être conformé à l'obligation de la DSA de publier un référentiel publicitaire permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses. Il a évité une amende après s'être engagé à faire des concessions en matière de transparence.

X Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur X, Meta et TikTok pour avoir prétendument diffusé des contenus d'abus sexuels d'enfants générés par l'IA, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez le 17 février. Le même jour, l'Irlande a ouvert une enquête officielle sur Grok, le chatbot IA de X. La Commission de protection des données du pays est le principal régulateur de l'UE pour X, car les activités de l'entreprise américaine dans l'Union européenne sont basées en Irlande. Le 26 janvier, la Commission européenne a déclaré que Grok ferait l'objet d'une enquête pour déterminer s'il diffuse des contenus illégaux tels que des images sexualisées manipulées dans l'UE. Le 3 février, la police française a perquisitionné les bureaux du réseau de médias sociaux d'Elon Musk et les procureurs ont ordonné que le milliardaire soit interrogé dans le cadre de l'enquête qui s'élargit. En décembre, X s'est vu infliger une amende de 120 millions d'euros par les régulateurs européens du secteur technologique pour avoir enfreint les règles relatives au contenu en ligne, ce qui constitue la première sanction prévue par la loi sur les services numériques (Digital Services Act).

(1 dollar = 0,8528 euro)