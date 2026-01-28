 Aller au contenu principal
Les régulateurs de l'État de New York s'opposent au dépôt d'une demande d'autorisation pour le projet de Constitution Pipeline
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - Le régulateur environnemental de New York a déposé mercredi un avis auprès du Comité fédéral de réglementation de l'énergie (FERC) s'opposant à la demande de Constitution Pipeline Co., propriété de Williams, de relancer son permis d'exploitation de gaz naturel qui est au point mort.

