Les régulateurs britanniques vont examiner les portefeuilles numériques des grandes entreprises technologiques

Les régulateurs britanniques ont déclaré lundi qu'ils examinaient l'utilisation croissante des portefeuilles numériques proposés par les entreprises de la Big Tech, et notamment s'il existait des problèmes de concurrence, de protection des consommateurs ou d'intégrité du marché.

La Financial Conduct Authority et le Payments Systems Regulator cherchent à obtenir des avis sur les avantages et les risques, et évalueront l'impact des portefeuilles numériques, tels qu'Apple Pay, Google Pay et PayPal, sur la concurrence et le choix des options de paiement à la caisse, entre autres.

Les portefeuilles numériques sont maintenant probablement utilisés par plus de la moitié des adultes britanniques et sont devenus "un point de contact de plus en plus important" entre les entreprises Big Tech et les consommateurs britanniques, ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Les portefeuilles numériques deviennent de plus en plus un type de paiement incontournable et bien que cela présente des opportunités intéressantes, il pourrait aussi y avoir des risques", a déclaré David Geale, le directeur général du PSR.

Nikhil Rathi, directeur général de la FCA, a déclaré que la croissance des portefeuilles numériques représentait un "changement radical" dans la manière dont les gens paient et que les régulateurs voulaient maximiser les opportunités tout en "protégeant contre les risques que cette technologie peut présenter"

Les régulateurs et les législateurs en Europe et aux États-Unis se sont penchés sur le rôle croissant des grandes technologies dans les services financiers.

L'année dernière, l'organisme américain de surveillance des consommateurs a proposé de réglementer les paiements sur le site et les portefeuilles de smartphones, ce qui a suscité des critiques de la part du secteur.

Les autorités de régulation britanniques ont déclaré que leur examen des portefeuilles numériques s'appuyait sur leurs travaux antérieurs sur les paiements mobiles sans contact et sur le rôle des grandes entreprises technologiques dans les services financiers.

Après avoir pris en compte tous les commentaires, les régulateurs fourniront une mise à jour sur les Big Tech et les portefeuilles numériques d'ici le premier trimestre 2025.