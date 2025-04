Les régulateurs bancaires américains approuvent l'opération entre Capital One et Discover

(Ajout du paragraphe 11 de l'amende FDIC et du paragraphe 6 de l'historique) par Chris Prentice et Saeed Azhar

Les régulateurs bancaires américains ont déclaré vendredi qu'ils approuvaient l'achat de Discover Financial Services

DFS.N par Capital One COF.N pour 35,3 milliards de dollars , ouvrant ainsila voie à la création de la huitième plus grande banque du pays parles deux entreprises combinées .

L'opération a été suivie de près par les dirigeants financiers, qui la considèrent comme un test décisif de la rapidité avec laquelle l'administration du président Donald Trump approuvera les fusions dans un secteur qu'ils considèrent comme mûr pour la consolidation.

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency ont déclaré qu'ils avaient procédéà un "examen approfondi" de la demande des banques pour 2024, approuvant ainsi l'opération qui devrait créer le plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de soldes et donner à Capital One le contrôle du vaste réseau de paiement par carte de Discover.

L'entité combinée deviendra la huitième plus grande banque couverte par l'assurance des dépôts du gouvernement, a déclaré la Fed. Ses actifs d'environ 637,8 milliards de dollars représenteront 2,2 % des dépôts assurés du pays.

Capital One et Discover ont reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la transaction, quisera finalisée le 18 mai, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.

Capital One deviendra l'un des plus grands réseaux de traitement des paiements du pays, en concurrence avec Visa V.N et Mastercard MA.N .

La combinaison "renforcera la concurrence dans les réseaux de paiement, offrira une plus large gamme de produits à nos clients, augmentera nos ressources consacrées à l'innovation et à la sécurité, et apportera des avantages significatifs à la communauté", a déclaré Michael Shepherd, directeur général intérimaire et président de Discover.

La nouvelle société américaine de cartes de crédit serait en concurrence avec des rivaux tels que JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N .

L'approbation del' OCC est conditionnée par des plans d'actions correctives visant à traiter les "causes profondes" de toutes les mesures d'application en suspens à l'encontre de Discover, a déclaré le régulateur.

La Fed a également imposé à Discover unesanction réglementaire connue sous le nom de "consent order", ainsi qu'une amende de 100 millions de dollars pour avoir surfacturé des frais entre 2007 et 2023.

Une autre autorité de régulation bancaire, la Federal Deposit Insurance Corporation, a déclaré séparément qu'elle ordonnait à Discover de payer une amende civile de 150 millions de dollars pour avoir surfacturé des frais.

Le ministère de la justice avait précédemment conclu qu'il n'y avait pas de problèmes de concurrence suffisants pour bloquer l'opération, selon des rapports de presse.